Premierul Irlandei, de profesie medic, se intoarce in spital ca sa ajute in criza coronavirusului

Varadkar a fost medic timp de sapte ani, insa a renuntat la medicina pentru a deveni politician si a fost scos din registrul medicilor in 2013. El s-a reinscris in luna martie si si-a oferit serviciile pentru o zi pe saptamana in zone care se incadreaza in aria sa de pregatire, a precizat biroul premierului."Multi din familia sa si multi prieteni lucreaza in sistemul de sanatate. El a vrut sa ajute chiar si intr-o mica masura", a afirmat un purtator de cuvant al biroului premierului irlandez.Luna trecuta, ministrul Sanatatii, Simon Harris, a lansat o campanie de recrutare de personal in sistemul sanitar pentru a se face fata pandemiei de coronavirus, cu mesajul: "Tara voastra are nevoie de voi".Potrivit Irish Times, Varadkar ajuta cu evaluarile la telefon. Oricine este posibil sa fi fost expus virusului este evaluat initial la telefon.Premierul Irlandei face parte dintr-o familie de cadre medicale. El este fiul unui doctor si al unei asistente si partenera sa, doua surori si sotii lor lucreaza cu totii in sistemul sanitar.