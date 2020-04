Preot acuzat de agresiune sexuala la centrul de carantina al Manastirii Neamt

Ziare.

Un tanar de 26 de ani, din Piatra-Neamt, venit din Marea Britanie in urma cu trei zile, a fost pus in carantina la Centrul Social Cultural "Sfantul Paisie" al Manastirii Neamt, in comuna Vanatori-Neamt.Acesta a declarat, pentru Mediafax, ca unul dintre preotii care au grija de cei cazati il agreseaza sexual. "Mi-a cerut numarul de telefon ca sa tina legatura cu noi, cei veniti in carantina. A inceput cu mesaje gen 'lipiciosul meu', 'esti simpatic', a inceput sa ma pipaie. Dimineata a venit de vreo patru-cinci ori in camera, fara masca, fara manusi. S-a intins in pat, m-a tras peste el", a spus tanarul.Acesta l-a filmat pe preot cum se intinde langa el in pat si il ia in brate. Totodata, tanarul a inregistrat o conversatie telefonica in care preotul recunoaste filmarea si ii spune sa o stearga.Staretul Manastirii Neamt sustine ca e vorba despre un santaj al tanarului pe motivul ca vrea sa fie transferat de la Centrul "Sfantul Paisie" la Piatra-Neamt."E un baiat din Piatra-Neamt care vrea sa plece de aici, sa fie transferat, iar pe motivul asta l-a provocat pe parinte. E un santajist pe motivul de a fi transferat la Piatra-Neamt", a declarat, pentru Mediafax, parintele arhimandrit Benedict Sauciuc, staretul Manastirii Neamt.Politistii au fost sesizati, sambata, si vor cerceta daca se confirma agresiunea preotului."In jurul orei 16:00, politistii au fost sesizati de catre un tanar de 26 de ani, din Piatra-Neamt, aflat in Centrul Social Cultural 'Sfantul Paisie' cu privire la faptul ca a fost agresat de catre un calugar din cadrul manastirii. Cercetarile sunt in derulare", - a transmis purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu.Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei vor face o ancheta iar preotul ar putea fi exclus din monahism."Cel din filmare pare a fi, intr-adevar, un ieromonah, drept pentru care s-a dispus in regim de urgenta o ancheta pe linie bisericeasca. Bineinteles, pe perioada cercetarilor, intr-o astfel de situatie, nu mai are dreptul sa slujeasca. Daca inregistrarea se dovedeste a fi reala, ieromonahul va fi caterisit si exclus din monahism. In orice caz, cel ce apare in filmare trebuie sa intre el insusi intr-o serioasa carantina duhovniceasca.Sigur ca e important contextul, ca trebuie sa tinem cont de faptul ca in situatii de criza oamenii pot reactiona in mod neasteptat, chiar smintitor. In timpuri grele, din om ies la lumina si lucrurile bune, dar si cele rele. Cu toata atentia crestineasca cu care suntem datori fata de fiecare suflet - mai ales fata de cel cazut intr-o ispita atat de mare! - masurile care se impun vor fi luate insa fara nici o ezitare. Sa ne ierte Dumnezeu pe toti si sa ne intareasca sa nu cadem in aceste vremuri grele!", a declarat purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pr. Constantin Sturzu.Aproximativ 50 de persoane, venite din strainatate, sunt cazate la Centrul Social Cultural "Sfantul Paisie" al Manastirii Neamt.