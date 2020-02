Un italian care a plecat in weekend din Romania are coronavirus. Detalii de la MAE

UPDATE

Barbatul este internat la spitalul de boli infectioase din Rimini, anunta Il Resto del Carlino Rimini . Medicii au anuntat ca viata acestuia nu este in pericol.- Ministerul Afacerilor Externe da detalii despre cetateanul italian: barbatul a fost in tara noastra in perioada 18 - 22 februarie, in Craiova."Barbatul are cetatenie italiana si, potrivit informatiilor disponibile la acest moment, a fost in Romania, in Craiova, in perioada 18-22 februarie.In aceasta perioada barbatul a vizitat rudele sotiei sale, cetatean roman, si a avut mai multe intalniri de afaceri.Autoritatile romane au activat protocoalele necesare in acest tip de situatie, urmand a fi declansata o ancheta epidemiologica si dispuse masurile de carantina sau izolare, dupa caz", a transmis Grupul de Comunicare Strategica.Autoritatile testeaza acum membrii familiei si oamenii care au calatorit cu barbatul.Conform presei italiene, barbatul s-a intors weekendul trecut dintr-o calatorie in Romania si s-a prezentat la spital cu simptome specifice infectiei cu coronavirus.MAE a transmis ca, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Roma, a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru obtinerea unor informatii suplimentare, inclusiv cetatenia pacientului si cu privire la eventuala sedere a acestuia pe teritoriul Romaniei. In baza informatiilor obtinute vor fi intreprinse masurile necesare pe teritoriul Romaniei.A.G.