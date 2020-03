Presedintele Bulgariei impune un veto partial la starea de urgenta: Nicio batalie nu se castiga prin teama!

Ziare.

Legea a fost adoptata vineri de parlament, care a declarat stare de urgenta saptamana trecuta. Au fost inchise scolile, barurile, restaurantele, parcurile si locurile de joaca, iar calatoriile neesentiale intre localitati au fost interzise.Legea da puteri armatei sa ajute la limitarea deplasarilor populatiei in grupuri mari si permite ca datele de localizare ale operatorilor de telefonie mobila sa fie folosite pentru urmarirea traseelor persoanelor plasate in carantina.Potrivit presedintelui Radev, fost comandant de aviatie, restrictiile vor crea anxietate si un sentiment de criza in randul unei populatii deja ingrijorate de deficitul de resurse al Bulgariei in combatarea epidemiei. "Nicio batalie nu se castiga prin teama", a subliniat el.Presedintele a mai apreciat ca legea nu protejeaza suficient persoanele cele mai vulnerabile si mai afectate. "Lipsa masurilor adecvate va genera o situatie in care foamea va prevala asupra fricii, iar consecintele vor fi distructive", a notat el.Radev a mai afirmat ca, desi intelege ideea ca " armata trebuie sa ajute societatea", "acum i se incredinteaza puteri extraordinare fara consultarea comandantului sau suprem", adica presedintele tarii.Rumen Radev a mai atras atentia ca legea submineaza libertatea de exprimare, in conditiile in care amendamentele la Codul penal prevad pana la 3 ani de inchisoare si amenzi de pana la 10.000 de leva (5.000 de euro) pentru diseminarea de informatii false despre epidemie.In plus, presedintele a mai avertizat ca plafonarea preturilor aprobata de parlament ameninta sa blocheze activitatea economica si impiedica o scadere asteptata a preturilor la combustibili si electricitate.In Bulgaria, atributiile presedintelui sunt in mare parte limitate la cele de comandant suprem al fortelor armatei, de a se opune prin veto unei legi, de semnare a tratatelor internationale si de numire a ambasadorilor.Pentru ca vetoul presedintelui sa fie respins este nevoie de votul a cel putin 121 de deputati din totalul de 240.