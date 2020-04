Presedintele CJ Bihor a luat 5.000 de lei amenda dupa ce a fost prins la pescuit

Ziare.

Cel care a anuntat acest lucru a fost chiar Pasztor Sandor, care a scris pe Facebook ca a gresit si ca vineri dimineata va plati amenda."Azi dupa amiaza (joi - n.red.), pentru o scurta perioada, am oprit la pescuit, la un lac situat langa Oradea. Recunosc ca am gresit, deoarece am incalcat reguli valabile pentru noi toti. Nu trebuia sa cedez acestei ispite. Politia m-a sanctionat justificat, la fata locului cu o amenda de 5.000 de lei.Maine dimineata, primul lucru pe care am sa-l fac va fi plata acestei amenzi si voi transfera o suma similara unei asociatii caritabile. Regret sincer atitudinea mea nedemna si imi cer scuze tuturor!", a scris Pasztor Sandor pe Facebook. Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Alina Farcuta, a declarat, vineri, ca politistii s-au deplasat la lacul din comuna Cetariu in urma unei sesizari."Persoanele au fost legitimate si sanctionate pentru nerespectarea ordonantei militare nr. 3 pentru ca au desfasurat activitati de pescuit. Cele trei persoane din Oradea au fost sanctionate cu cate 5.000 de lei, iar din grupul de 5 persoane din Salard, 2 au fost sanctionate cu 2.000 de lei, iar restul cu avertisment", a spus Farcuta, citata de Press Alert. Conform ordonantei militare, pescuitul sportiv nu este prevazut ca o deplasare cu caracter justificat sau legat de activitatea fizica individuala.