Presedintele CJ Constanta spune ca 1.500 de romani adusi din Italia vor fi carantinati la Constanta: Iresponsabilitate maxima!

El face apel la presedintele Klaus Iohannis si la Guvern sa ia masurile care se impun si sa nu transforme acest judet intr-unul izolat, solicitand ca cei adusi din Italia sa fie triati epidemiologic si transportati apoi in judetele de unde provin.Marius Horia Tutuianu a afirmat pe pagina sa de Facebook, ca prefectul judetului Constanta a anuntat in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta ca aproximativ 1.500 de romani vor fi adusi din zone rosii din Italia pentru a fi carantinati la Constanta."In obedienta sa politica, acest inalt functionar public a lecturat in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta un document care ne anunta ca aproximativ 1500 de romani adusi din zone rosii din Italia vor fi carantinati in Constanta, in contextul in care judetul nu dispune de baza materiala medicala necesara in asemenea situatie. Este un caz de iresponsabilitate maxima, atat pentru romanii adusi din Italia, cat si pentru locuitorii judetului. Lipsa testelor, a disponibilului de paturi, a echipamentelor necesare intr-o situatie atat de grava - conduce la o criza sanitara si umanitara. Este un act iresponsabil, fara precedent!!!", a afirmat presedintele Consiliului Judetean Constanta.El face un apel la presedintele Klaus Iohannis si la Guvern sa nu transforme Constanta intr-un judet izolat, iar oamenii adusi din Italia sa fie triati epidemiologic si sa fie transportati in judetele de unde provin."Fac apel la presedintele Iohannis, la Guvernul Romaniei sa ia masurile care se impun si sa nu transforme Constanta intr-un judet izolat. Oamenii trebuie triati epidemiologic si transportati in mod asistat in judetele de unde provin. Altfel, au fost adusi acasa doar pentru un exercitiu de imagine. Nu avem suficiente echipamente, medici sau dotari. Este o degringolada totala, iar cei care trebuie sa gandeasca strategic nu fac decat sa sufoce un sistem si asa subdimensionat. Este inadmisibil sa aduci un flux urias de oameni carora stii din start ca nu le poti oferi tratamentul necesar. Oamenii trebuie triati epidemiologic si asistati pentru a ajunge in judetele unde au domiciliul. Distribuiti corect - avem o sansa cu totii la un tratament corect", a mai spus presedintele CJC.El spune ca oamenii din judetul Constanta nu sunt simple cifre pe hartie, nici cei intorsi din Italia si toti trebuie respectati."Este anormal sa ne aruncati, pe toti, intr-o groapa a leilor si apoi sa cititi linistiti ordine si statistici. Oamenii din judetul Constanta nu sunt simple cifre pe hartie. Si nici cei intorsi din Italia. Sunt copii, mame, frati sau bunici! Si trebuie respectati! Cu totii, avem dreptul la o sansa egala. Distribuiti corect, cu echipamente suplimentate, cu dotari standard - putem sa invingem boala. Altfel, locuitorii judetului Constanta devin vulnerabili", a mentionat Marius Horia Tutuianu.El a mai transmis ca nu isi poate asuma acest demers si le cere celor care au luat aceasta decizie sa vina in fata constantenilor si sa dea explicatii."Eu nu imi pot asuma acest demers irational, domnilor guvernanti! Puteti dumneavoastra sa garantati ca in tot judetul nu se mai imbolnaveste nici macar un om? Pentru ca, domnilor, atat este necesar pentru ca noi sa intram intr-o criza medicala! Un om! Este cifra care face diferenta!Va cer sa va asumati public aceste decizii! Sa veniti in fata constantenilor si sa explicati de ce copiii, parintii, bunicii sau fratii nostri nu vor avea sansa la tratament egal", a mai afirmat presedintele Consiliului Judetean Constanta.