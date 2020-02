Alexandru Rafila, despre isteria din magazine: Oamenii urmeaza un mimetism pe care il cunoastem si din alte perioade

Ziare.

Intrebat de The Trust Word daca a vazut imaginile cu rafturile goale din magazine si daca este cazul de asa ceva, Alexandru Rafila a replicat ca: "E interesant. Aici vorbim de doua lucruri: de o problema de sanatate publica si de un fenomen social si economic. Se pare ca, in momentul de fata, amplitudinea fenomentului social si economic este mai mare decat problema de sanatate publica, cu atat mai mult cu cat nu avem infectie cu coronavirus in tara in acest moment. Oamenii urmeaza un mimetism pe care il cunoastem si din alte perioade.Ieri si alaltaieri au aparut imagini filmate in Italia, unde a fost instituita carantina, cu magazine goale, si in mod aproape firesc, si concetatenii nostri procedeaza in mod similar - au golit magazine, fara sa avem o astfel de problema. O amenintare a unei carantine genereaza astfel de comportamente.Chiar daca discutam de o perioada de carantina, la domiciliu sau intr-un loc special, trebuie gasita o solutie pentru ca acesti oameni sa fie aprovizionati".Presedintele Societatii Romane de Microbiologie a subliniat ca exista la nivelul fiecarui judet anumite spatii pentru carantina."Sunt 3-4 mii de locuri de spatii de carantina identificate pana in acest moment si probabil ca acest numar va creste in perioada urmatoare. Problema spatiilor de carantina asa de numeroase este legata de un scenariu ipotetic. Pana acum, discutam de zeci de persoane la nivel national in carantina, deci in momentul de fata capacitatea de carantinare e mult mai mare decat gradul de ocupare, care este redus in momentul de fata", a adaugat el.Foto: Ziare.com