Prima donare de plasma de la un pacient vindecat de COVID-19 din Timisoara

Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Centrului Regional de Transfuzii Timisoara, in cursul zilei de miercuri s-a prezentat Cosmin Alexandru Morarescu pentru a dona plasma pentru pacientii internati cu coronavirus in spitale, dupa ce el insusi a fost infectat cu noul virus."La Timisoara, iubirea pentru semeni salveaza vieti! Primul pacient vindecat de COVID-19 s-a prezentat miercuri, 6 mai 2020, sa doneze plasma de convalescent, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Timisoara. Tanarul, donator fidel de sange, a venit voluntar la Centru, pentru a face bine si pentru a-i ajuta pe medici sa vindece pacientii aflati in suferinta", se arata in comunicat.Barbatul a spus ca gestul sau este unul de omenie si nicidecum de eroism."Il consider un gest umanitar, de omenie si grija fata de aproape! Eu asa il vad, nu ca si un eroism. De fapt, ajutam. Nu am facut eforturi supraomenesti ca sa putem ajuta si alti oameni, care sunt in nevoie si au nevoie", a spus primul donator de plasma din Timisoara, Cosmin Alexandru Morarescu.Donatorul a fost tratat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara si a fost declarat vindecat la jumatatea lunii aprilie."Gestul sau este unul eroic! In ciuda suferintei prin care a trecut, fiind infectat cu virusul SARS-CoV-2, temandu-se pentru viata lui, cat a fost internat in spital, acum a dorit sa vina in sprijinul altor oameni. Ne bucuram ca am avut ocazia sa il avem alaturi de noi si ii multumim, pe aceasta cale", a declarat directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguina Timisoara, medicul Rodica Lighezan.Plasma colectata de la donatorul convalescent va fi administrata unui pacient internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" Timisoara, dupa ce va fi testata si declarata sigura pentru transfuzie, pe baza rezultatelor analizelor Laboratorului Central de Referinta din cadrul INHT Bucuresti.