Prima interventie chirurgicala asupra unui pacient confirmat cu COVID-19, in Romania: O fetita de sase ani

LIVE

Ziare.

com

Medicul primar de chirurgie pediatrica Florin Enache a povestit joi, pentru agentia de presa News.ro, ca in 28 martie o fetita de sase ani si noua luni s-a prezentat in Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Judetean Constanta cu dureri de burta.Medicul a spus ca, in urma anamnezei si a radiografiei pulmonare, a observat ca fetita este suspectata de infectare cu noul coronavirus. Mai intai a fost efectuat un test rapid, care a confirmat infectarea cu COVID-19, iar apoi un test PCR care a fost tot pozitiv."Ne-am luat apoi toate masurile de precautie. Am internat-o, avea un abdomen acut chirurgical. Dupa nici 24 de ore am operat-o pentru ca avea o apendicita gangrenoasa perforata cu abces periapendicular", a spus medicul Florin Enache.Fetita a stat impreuna cu mama ei in spital, intr-un salon dedicat pentru pacientii confirmati sau suspectati de infectie cu COVID-19."Fetita a stat cu mama in spital. Avem in spital pe fiecare sectie un salon dedicat pentru pacientii potential infectati Covid si a stat izolata. Acolo se intra echipat complet. Pe fetita am tinut-o cat a fost nevoie sa scape de orice problema chirurgicala", a mai afirmat medicul.El a precizat ca fetita nu avea simptomatologie specifica COVID-19, iar dupa o saptamana a fost din nou testata, iar rezultatul a fost negativ. Ea a fost externat in 4 aprilie, iar apoi s-a izolat cu mama ei la domiliciu.Florin Enache a mai precizat ca mama fetitei revenise din Germania cu trei saptamani inainte, iar tatal se intorsese din aceeasi tara cu o saptamana inainte. Parintii fetitei, dar si sora ei au fost testati pentru coronavirus, rezultatele fiind negative.Florin Enache a spus ca, din informatiile pe care le are, aceasta a fost prima interventie facuta in Romania la un copil confirmat cu Covid-19 si crede ca niciun adult confirmat cu coronavirus nu mai fusese operat in tara noastra pana la acea data.