Prima zi cu bilant negru in Romania si noi masuri pentru oprirea coronavirusului. Romanii, sfatuiti sa se pregateasca psihologic pentru ce va urma

Trei decese in Romania, in prima zi in care am inceput sa avem un bilant negru

Grupul de Comunicare Strategica a informat ca duminica, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus

A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei.

To spread some cheer during the coronavirus pandemic, people are putting their Christmas lights back up in March. pic.twitter.com/nkXHKEiB7k - USA TODAY (@USATODAY) March 22, 2020

VIDEO: A mural of Buddha sitting cross-legged and wearing a face mask appears in Mumbai along with billboards promoting hand-washing and other precautionary measures to prevent the spread of #coronavirus in India pic.twitter.com/2Hs3mN3ZgN - AFP news agency (@AFP) March 22, 2020

A Paris, un drone aidera egalement a traquer les gens qui ne respectent pas le #confinement



Le prefet de police de Paris, Didier Lallement explique le dispositif#coronavirusfr #coronavirus#RESTEZCHEZVOUS #COVID19france #drone

pic.twitter.com/otsrhoJ5d0 - Rodney (@RodneyPER) March 21, 2020

Saturday Night in Times Square in New York City. #coronavirus



pic.twitter.com/RtRHAgE7bw - COVID-19 (@Covid_Go_Away) March 22, 2020

In Europa, a fost depasit pragul de 150.000 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care peste 53.000 in Italia. Cu cel putin 152.117 de cazuri, dintre care 7.802 de decese, Europa este continentul cel mai afectat de pandemie, inaintea Asiei (96.669 de cazuri, dintre care 3.479 de decese). Acest numar de cazuri diagnosticate oficial nu reprezinta insa decat o parte din numarul real de infectii, in conditiile in care un numar mare de tari testeaza in prezent doar acele cazuri care necesita spitalizare.In lume sunt peste 335.000 de cazuri de infectie si aproape 15.000 de decese, fiind afectate 169 de tari si teritorii. Cele mai afectate sunt China, epicentrul pandemiei, cu 81.054 de cazuri si 3.261 de morti, si Italia, cu 53.578 de cazuri si cel mai mare numar de decese, 4.825.- Patriarhia anunta "credinciosii care nu pot participa fizic la slujbe" ca ii indeamna "sa isi organizeze in propriile locuinte un spatiu de rugaciune cu icoane, Biblia, candela sau lumanare, carti de rugaciuni si de zidire duhovniceasca, urmand programul duhovnicesc stabilit".- In Republica Ceha s-a inregistrat duminica primul caz de deces legat de noul coronavirus, a anuntat ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza AFP.- Potrivit Prefecturii Buzau, duminica, o patrula mixta formata din politisti si jandarmi au depistat o femeie in varsta de 62 de ani din localitatea Plesesti care nu respecta regimul izolarii la domiciliu. Femeia a fost sanctionata contraventional, iar fortele de ordine au pus in aplicare prevederile ordonantei militare emise sambata si au plasat-o in carantina.Un alt caz este cel al unui tanar de 22 de ani din Vadu Pasii care, intors sambata din Franta, nu a reusit sa ramana la domiciliu decat pana duminica la pranz cand impreuna cu mama sa a venit in municipiul Buzau. Masina condusa de tanarul de 22 de ani a provocat un accident rutier, neacordand prioritate la intrarea intr-o intersectie. In urma accidentului, pe langa sanctiunile pe linie rutiera politistii l-au amendat pe tanarul de 22 de ani cu 20.000 de lei si l-au plasat in carantina pentru 14 zile.- Doua persoane au fugit din autoizolare la Cernavoda - o femeie de 47 de ani si o adolescenta de 15 ani. Ele locuiau cu o persoana intoarsa recent dintr-o tara din zona galbena, au fost reclamate si au fost prinse de politisti. Ele au primit o amenda de 1.050 de lei, a fost sesizat DSP si vor fi duse intr-un centru de carantinare pazit din judetul Constanta, cel mai probabil intr-un hotel din Mamaia.- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie.- Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, printr-un ultim vot al Adunarii Nationale, proiectul de lege care permite instaurarea "starii de urgenta sanitara" pentru o perioada de doua luni din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, transmite AFP.Franta a raportat duminica seara un numar de 7.240 de persoane spitalizate si 674 de decese, din care 112 in ultimele 24 de ore.- Incepand de la ora 22:00 au intrat oficial in vigoare masurile din Ordonanta Militara anuntata sambata de Marcel Vela.- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a spus, la Antena3, ca situatia provocata de coronavirus va dura, astfel ca oamenii trebuie sa se pregateasca psihologic pentru a suporta restrictiile o perioada mai indelungata."Va dura, nu e o chestiune ca sa scapam de ea intr-o saptamana sau doua. Lumea trebuie sa se pregateasca psihologic. Situatia necesita sa fim solidari si sa lucram impreuna. Nu putem sa spunem 'stati linistiti, va fi totul perfect'. Nu putem sa o controlam 100%, dar luam toate masurile sa minimalizam", a spus Arafat.- SUA au inregistrat 111 decese in ultimele 24 de ore. In total, pana acum au murit 398 de persoane, cele mai multe in statele New York (114), Washington (94) si California (28). Totodata, numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus este de cel putin 30.000.. Cel de-al treilea deces a fost anuntat oficial de Grupul de Comunicare Strategica."Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Judetean Piatra Neamt. A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 si in data de 20 martie 2020 transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.Pacientul avea afectiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arteriala). In urma anchetei epidemiologice nu s-a constat istoric de calatorie sau contact cu o persoana infectata", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.- Atat Digi 24, cat si Antena 3 anunta, pe surse, ca Romania a inregistrat al 3-lea deces, fiind vorba de un barbat de 71 de ani din Neamt. Secretarul de stat Raed Arafat, care se afla in platou la Antena3, spune insa ca nu stie nimic despre acest lucru.- Sistemul bancar trebuie sa fie alaturi de statul roman in stavilirea iesirilor de bani, sustine Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, precizand ca ar fi bine sa se ajunga la un aranjament tip Viena, cum a fost dupa criza din 2008.- Testele COVID-19 facute angajatilor Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa confirmarea unui caz in randul cadrelor medicale, sunt negative, a anuntat, duminica seara, conducerea institutiei. Amintim ca acolo 60 persoane, dintre care 39 de pacienti si 21 de cadre medicale, sunt izolate.- CFR Calatori a anuntat ca in perioada 23 martie - 17 aprilie suspenda circulatia unor trenuri care circula pe timp de noapte, pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirus pe teritoriul Romaniei.- Barbatul din Filiasi infectat cu coronavirus, care a murit duminica in Spitalul de Boli Infectioase din Craiova, va fi inmormantat de autoritatile locale. Urgenta spitalului din oras, unde barbatul a stat internat doua zile, ramane inchisa.Barbatul de 67 de ani, din Filiasi, a revenit in tara pe 6 martie, din Franta. El suferea de cancer in faza terminala si s-a intors in Romania cu o cursa aeriana. 12 zile mai tarziu, dupa ce a ajuns la urgenta Spitalului Filiasi pentru ca se simtea rau, a fost diagnosticat cu coronavirus. A fost transferat la Terapie Intensiva, la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, iar duminica dimineata, autoritatile au anuntat ca este prima persoana din Romania, infectata cu noul coronavirus, care a murit.- Cancelarul german Angela Merkel intra in autoizolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu un medic testat pozitiv la noul coronavirus, a comunicat duminica purtatorul sau de cuvant- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut un apel catre populatie de a nu face stocuri supradimensionate de alimente, pentru ca "nu vine razboiul", iar aprovizionarea cu produse alimentare este prioritara si nu a fost limitata de autoritati.- Grecia va institui de luni izolarea generala la domiciliu a intregii populatii pentru a limita propagarea noului coronavirus, a anuntat duminica premierul Kyriakos Mitsotakis. Va fi permisa deplasarea pe strazile Greciei doar a celor care merg sau se intorc de la munca, cumpara alimente sau medicamente sau merg la medic.Grecia a inregistrat duminica 94 de cazuri noi de coronavirus, numarul total al infectarilor ajungand la 624, dintre care 15 decese.- Un barbat aflat in centrul de carantina din Blejoi, jud. Prahova, a fost amendat pana acum de patru ori pentru scandalurile pe care le face. A fost sanctionat de 4 ori pentru refuz de legitimare, injurii si tulburarea ordinii si linistii publice.In plus, pe 16 martie, din camera unde locuieste impreuna cu o alta persoana au fost aruncate "un pachet de tigari cu sume de bani in care s-a mai gasit si o substanta vegetala ce parea a fi canabis si o punga de cipsuri in care erau foite de hartie pentru confectionat joint-uri, in cauza efectuandu-se cercetari de catre lucratorii de politie din cadrul SPR Blejoi", potrivit Mediafax.- Rand Paul este primul senator american care este testat pozitiv pentru coronavirus. In urma cu 4 zile, votul in Senatul SUA a fost amanat dupa ce Rand Paul a insistat sa depuna un amendament la pachetul legislativ pentru combaterea efectelor coronavirusului.- Italia a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 651 de decese cauzate de coronavirus, numar mai mic decat cel din precedentele 24 de ore (793). Si numarul noilor cazuri de infectare a scazut fata de cel anuntat sambata: in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 3.957 de noi cazuri, cu aproape 1.000 mai putine decat sambata. In ultimele 24 de ore s-au vindecat 952 de persoane.- Invatatorii de la scoala elementara Robertson (SUA) trec cu masina prin cartier sa isi salute elevii care stau acasa deoarece s-au inchis scolile.- Astronautul Scott Kelly le da cateva sfaturi tuturor celor care au inteles de ce trebuie sa se izoleze la domiciliu din cauza COVID-19, dar le e greu sa se acomodeze cu noul stil de viata.- In plina pandemie, Firea convoaca o sedinta a CGMB cu prezenta fizica. Liderul consilierilor PNL spune ca e inconstienta. Citeste AICI detalii - Cantaretul de opera Placido Domingo a anuntat ca a fost testat pozitiv pentru coronavirus si se afla in izolare.- Un numar de 60 persoane, dintre care 39 de pacienti si 21 de cadre medicale, sunt izolate in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe dupa ce unul dintre angajati a fost diagnosticat cu COVID-19, au anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, reprezentantii conducerii institutiei.- Parcurile din Targu-Jiu, judetul Gorj, intre care se afla si cele care gazduiesc operele sculptorului Constantin Brancusi, au fost inchise de autoritati, duminica, la cererea primarului Marcel Romanescu.- O fmeie de 75 de ani din Fliasi, care a murit duminica, nu poate fi inmormantata, pentru ca se afla in autoizolare la domiciliu impreuna cu fiica sa si nepotii care venisera din Germania pentru a-i fi la capatai. Pentru ca se afla de cateva zile in apropierea unor persoane venite din zone cu risc de imbolnavire cu COVID-19, medicul de familie nu a eliberat certificat de deces, informeaza Mediafax. In plus, Politia a deschis un dosar in care se fac cercetari pentru moarte suspecta, iar femeia va putea fi inmormantata abia dupa efectuarea unei expertize medico-legale.- Giuseppe Remuzzi, directorul Institutului de Cercetare in Farmacie Mario Negri, spune ca pacientul 0 din Italia ar fi putut aparea undeva in luna noiembrie a anului trecut, cand a inceput sa fie raportata "o pneumonie atipica". Daca afirmatiile lui Remuzzi sunt adevarate, inseamna ca in Italia virusul COVID-19 circula de mai bine de 5 luni.- Grupul de Comunicare Strategica confirma achiztia celor 2 milioane de teste din Coreea de Sud si anunta ca prima transa va ajuge in depozitele Unifarm saptamana ce vine. Transa va fi de 200.000 de teste."Mentionam ca, in aceasta perioada, Compania Unifarm SA face in permanenta demersuri de a achizitiona, de la producatori autorizati din intreaga lume, teste de diagnostic, alte dispozitive, dar si medicamente necesare pentru limitarea raspandirii COVID 19, pe care le distribuie unitatilor sanitare sau cabinetelor medicale, pe baza de comanda", se arata in comunicat.- PSD va propune motiuni in Parlament cu masuri pentru situatia creata de coronavirus, Serban Nicolae insistand ca motiunile adoptate de Parlament sunt obligatorii pentru Guvern si rezulta cu prioritate din situatia in care se afla Romania.Senatorul PSD mentioneaza ca masurile propuse "pun pe primul plan viata si sanatatea oamenilor, sunt determinate de epidemia COVID-19 si starea de urgenta, urmaresc combaterea efectelor economice si sociale ireversibile, impiedica si sanctioneaza specula si profitul ilicit, asigura o impartire justa, rationala si echitabila, atat a eforturilor, cat si a efectelor date de constrangerile acestei perioade".- Germania vrea sa impuna o interdictie privind contactul intre mai mult de doua persoane, exceptie facand familiile si persoanele care locuiesc in aceeasi gospodarie.- Guvernul spaniol va solicita parlamentului sa aprobe prelungirea cu doua saptamani a masurilor stricte de izolare, pana la data de 11 aprilie, pentru a lupta impotriva epidemiei care a cauzat deja 1.720 de decese, a anuntat duminica premierul Pedro Sanchez.- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, in prezent, in lupta impotriva raspandirii infectiei cu noul coronavirus, ar trebui scoase Armata si Politia pe strada pentru a-i opri pe cei pe care el ii considera "inconstienti"."Scuze se pot gasi mereu, dar trebuie sa recunoastem ca nicio institutie si niciun stat nu a tratat cu seriozitate aceasta amenintare. (...) Acum trebuie sa scoatem Armata si Politia pe strada pentru a-i opri pe inconstienti. Daca stam toti in casa, oprim raspandirea virusului nimicitor si salvam vieti. Trebuie sa intelegem ca acum este nevoie de un efort comun. Restrictiile se aplica tuturor fara nicio exceptie", a scris duminica Tomac, pe Facebook.- Presedintele italian Sergio Mattarella i-a adresat o scrisoare omologului sau german Frank-Walter Steinmeier, in care si-a exprimat speranta ca alte state pot invata din batalia pe care tara sa o da impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus: "Sper ca experienta pe care Italia a dobandit-o in primul rand in combatarea contagiunii poate fi de folos Europei si lumii. Sper cu adevarat ca Germania si alte tari pot fi crutate de calatoria dureroasa a Italiei", a adaugat el, amintind ca populatia varstinca este decimata in Peninsula.- Elvetia a inregistrat peste 900 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus de sambata pana duminica, a anuntat Ministerul Sanatatii, bilantul total al cazurilor diagnosticate ajungand la 7.014, dintre care cel putin 60 de decese, relateaza Reuters.- Presedintele bulgar Rumen Radev a anuntat duminica, la televiziunea nationala, ca impune un veto partial la legea ce instituie starea de urgenta, considerand ca restrictiile vor crea anxietate si un sentiment de criza in randul unei populatii deja ingrijorate de deficitul de resurse al Bulgariei in combatarea epidemiei. "Nicio batalie nu se castiga prin teama", a subliniat el.Legea a fost adoptata vineri de Parlament, care a declarat stare de urgenta saptamana trecuta. Au fost inchise scolile, barurile, restaurantele, parcurile si locurile de joaca, iar calatoriile neesentiale intre localitati au fost interzise. Legea da puteri armatei sa ajute la limitarea deplasarilor populatiei in grupuri mari si permite ca datele de localizare ale operatorilor de telefonie mobila sa fie folosite pentru urmarirea traseelor persoanelor plasate in carantina.- Plasata sub o blocada israeliana de peste un deceniu, Fasia Gaza a inregistrat duminica primele 2 cazuri de coronavirus. ONU avertizeaza ca enclava palestiniana care este suprapopulata si aproape rupta de lume s-ar putea confrunta, astfel, cu un dezastru.- Prim-ministrul Ludovic Orban va face luni dimineata al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19), urmand ca, in situatia in care rezultatul va fi negativ, sa-si incheie perioada de izolare de 14 zile.- Ministrul Economiei, Virgil Popescu a anuntat ca este in lucru un nou set de masuri economice pentru a face "fata noilor provocari" si ca este necesara o relaxare fiscala pentru companii. Ministrul Virgil Popescu a anuntat deja un prim set de masuri si spune ca urmeaza un al doilea val.- Raspandirea covid-19 "se accelereaza" in Regatul Unit, care este de-acum amenintat sa aiba aceeasi soarta a crizei din Italia, in cazul in care populatia nu respecta consemnele privind distantarea sociala, a avertizat duminica Guvernul lui Boris Johnson.In Italia - cea mai afectata tara din lume de virus -, bilantul mortilor se apropie de 5.000, in timp ce in Marea Brotanie s-au inregistrat 233 de morti.- Kezmu, o companie de stat din Ungaria care angajeaza persoane cu dizabilitati, a inceput sa produca masti chirurgicale textile, lavabile, la fabrica din Budapesta, productia zilnica fiind aproximata la 30.000 de bucati. Primele masti produse vor fi livrate celor mai vulnerabile categorii la coronavirus: rezidentii si personalul azilurilor de batrani.- In Iran, unde un om moare de coronavirus la 10 minute, liderul suprem Ali Khamenei a transmis astazi ca Teheranul nu va accepta niciodata vreun ajutor medical american in lupta impotriva noului coronavirus. Khamenei spune ca ii banuieste pe "sarlatanii" aflati la putere la Washington "capabili" sa vrea sa amplifice epidemia in tara, relateaza AFP.- Un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantu Gheorghe a fost depistat pozitiv cu coronaviris, iar DSP Covasna a dispus, duminica, plasarea in carantina a mai multor sectii ale unitatii medicale, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Covasna transmis, duminica, pacientii internati raman pe perioada carantinei pe sectiile respective sub supraveghere medicala permanenta.- Cehia planuieste sa mentina granitele inchise pentru "multe luni", a declarat duminica Roman Prymula, epidemiologul care conduce comitetul national de criza impotriva epidemiei."Granitele vor ramane inchise mai multe luni. Va depinde de situatia din tarile vecine", a afirmat Prymula, adaugand ca ar putea fi vorba de sase luni.- Norvegienii au de acum la dispozitie un site pentru a informa autoritatile sanitare ca ar putea fi infectati cu noul tip de coronavirus. Platforma le permite utilizatorilor sa introduca simptomele pe care le au, de cand le au si daca sufera de vreo boala cronica. Informatiile sunt anonime si ar trebui sa ajute autoritatile sanitare sa-si faca o imagine de ansamblu.Norvegia are aproximativ 2.000 de cazuri pozitive, din 50.000 de teste efectuate. 7 persoane cu coronavirus au murit in aceasta tara.- Un pastor penticostal din judetul Timis a fost amendat de politisti cu 300 de lei, in baza Ordonantei Militare, dupa ce duminica a organizat o slujba religioasa la care au participat aproximativ 40 de enoriasi.Intre timp, la Cluj, sute de oameni au participat, duminica, la slujba sustinuta in aer liber de catre preotii de la Catedrala Mitropolitana, enoriasii formand cozi in fata preotilor pentru a primi impartasania, care s-a facut ignorand regulile de igiena, cu aceeasi lingurita.Inalt Prea Sfintitul Andrei, mitropolitul Clujului a declarat pentru Cluj24.ro ca incepand de luni, bisericile se vor inchide complet. IPS Andrei a spus insa ca niciun credincios care s-a impartasit nu s-a imbolnavit de coronavirus: "Asa s-a procedat de o suta de ani, ca oamenii care vin la biserica, credinciosii nostri sa fie impartasiti cu o singura lingurita".- Primarul Devei, Florin Oancea, declarat vindecat dupa doua teste negative consecutive, a facut cateva precizari intr-o interventie online la Realitatea TV. El a spus ca nu se astepta sa fie infectat pentru ca nu a avut niciun simptom, nici el, si nici membrii familiei, cu totii infectati la o reuniune la Parlament, din data de 9 martie."Vestea a venit ca un soc. Eram asimptomatici toti. Daca stirea nu aparea, nu stiam ca avem virusul in organism. (...) Ni s-a dat o medicatie: sambata seara (14 martie) - prima pastila, un antiviral, nu cunosteam foarte multe detalii despre el. Apoi in fiecare zi cate o pastila, in total 8. Vineri a fost primul test, in spital, a iesit negativ. Ieri la fel, acum sunt acasa. Trebuie sa stam autoizolati inca 14 zile, ne-am conformat. De azi am preluat atributiile pe care le-am delegat. Lucrez de acasa", a declarat primarul Devei.- Secretarul de stat in MAI si membru GCS Raed Arafat cere populatiei sa evite pe cat posibil deplasarile si subliniaza ca, desi este vorba de recomandare la acest punct, e bine ca oamenii sa o trateze ca pe o obligatie.Arafat a reiterat, la Marius Tuca Show, ca luni cei care merg la servici nu vor avea probleme, insa dupa ora 22:00 vor trebui sa aibe document de la locul de munca.- Coreea de Sud trimite doua milioane de teste pentru depistarea Covid-19 catre Romania, in urma unui contract semnat de autoritatile romane cu o companie din aceasta tara, noteaza Agentia Yonhap.- In orasul belgian Hoogstraten au aparut containere pe strazile care delimitau Belgia de Olanda. Masura a fost luata pentru a descuraja tranzitul inutil dintr-o tara in alta, in plina pandemie de coronavirus.- Cea mai mare fabrica de bere din Australia atentioneaza ca tara va ramane fara bere in cateva saptamani, daca industria nu va fi ajutata pe fondul masurilor luate din cauza pandemiei, noteaza Daily Mail. - Un doctor din Marea Britanie, aflat in prima linie a luptei contra coronavirusului, care ingrijeste pacienti bolnavi de Covid-19, a facut declaratii teribile pentru Daily Mail. "Ati vazut vreodata un om care isi da ultima suflare? Nu multi au vazut, dar cei care au trait aceasta experienta cu siguranta nu pot uita oroarea. Imi doresc sa pot uita toate chipurile pe care le-am vazut in aceasta saptamana si care acum nu mai sunt in viata. Panica se citeste pe fiecare fata, sunetul oamenilor care incearca sa respire... chestiile astea nu te parasesc. Sunt doctor de mai bine de un deceniu. In tot acest timp am crezut ca am vazut tot ce se putea vedea. Dar nimic nu m-a pregatit pentru teroarea pe care acest virus a dezlantuit-o", a spus doctorul.- Unul dintre angajatii reginei Elisabeta a II-a de la Palatul Buckingham a fost testat pozitiv pentru coronavirus in timp ce ea inca se afla in palat. Conform presei britanice, angajatul reginei a fost testat pozitiv inainte ca ea sa apuce sa se mute la Castelul Windsor.- Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat ca tara sa nu va accepta niciun ajutor pentru a lupta impotriva coronavirusului din partea inamicilor si "sarlatanilor" din Statelor Unite. Precizarea vine dupa ce Donald Trump a declarat pe 29 februarie ca Washingtonul este gata sa ajute Iranul sa lupte impotriva virusului, daca liderii sai ii solicita acest lucru, noteaza AFP.- Duminica la amiaza inca sunt cozi imense la hipermarketuri.- Un preot din localitatea timiseana Bethausen a primit o amenda de 300 de lei, pentru ca a organizat, duminica, in biserica, o slujba cu 40 de persoane, anunta Mediafax.- Un preot de la Catedrala Mitropolitana Cluj-Napoca a impartasit credinciosii cu aceeasi lingurita, la finalul slujbei de Litrurghie oficiata in aer liber. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, a declarat, pentru Mediafax, ca preotul a respectat recomandarile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR)."In ceea ce priveste administrarea euharistiei, Sfantul Sinod al BOR a recomandat credinciosilor care doresc sa fie impartasiti separat, la final, cu lingurita lor adusa de acasa, sa anunte acest lucru preotului. La Catedrala Mitropolitana nu s-a primit nicio solicitare in acest sens din partea nimanui, astfel ca s-a urmat procedura obitsnuita. Cei care au venit la slujba sunt credinciosi vechi, care asa s-au impartasit de fiecare data, si nu au retinerile altora. Oricum, de luni, conform ordonantei militare, slujbele vor acea loc in biserici fara credinciosi", a spus Ivanov.- Primarul orasului Kiev, Vitali Klitschko, fost campion WBC la categoria supergrea, a restrictionat transportul public din oras. Masura intra in vigoare luni.- Numarul deceselor cauzate de coronavirus in Spania a crescut cu 394 in ultimele 24 de ore, o majorare de aproape 30%, ridicand totalul la 1.720 de la inceputul pandemiei de coronavirus, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii, potrivit AFP, citata de Agerpres.Spania - a doua cea mai afectata tara din Europa, dupa Italia - inregistreaza de-acum 28.572 de contaminari, de la 24.926 sambata.- Ministerul Sanatatii din Franta a anuntat, duminica, primul deces al unui medic infectat cu COVID-19, informeaza France 24. - Kosovo a inregistrat, duminica, primul deces provocat de COVID-19, anunta Reuters.- Politia din Mallorca iese pe strazi pentru a se asigura ca oamenii stau in case, insa cateva echipaje au oferit o surpriza unor locuitori, coborand din masini si incepand sa cante.- Papa Francisc a transmis, duminica, un mesaj pe Twitter. "Sa ne rugam pentru acei oameni care mor singuri, fara sa isi poata lua ramas bun de la cei dragi. Sa ne rugam si pentru familiile care nu pot fi alaturi de cei dragi in aceasta perioada", a transmis Papa Francisc.- Guvernul spaniol vrea sa prelungeasca pentru inca 15 zile actuala stare de urgenta de 15 zile, au relatat duminica ziarele El Pais si El Mundo, citate de Reuters. Starea de urgenta nationala, anuntata la 14 martie, le interzice cetatenilor sa iasa din casa pentru deplasari neesentiale, in contextul in care Spania este a doua cea mai afectata tara europeana de coronavirus, dupa Italia.- Fostul international belgian Marouane Fellaini, testat pozitiv cu coronavirus, a declarat ca se simte bine si ca se afla in grija medicilor chinezi."Dragi prieteni, am fost testat pentru coronavirus si rezultatul a fost pozitiv. Acum, m-am reintors in China si sunt tratat la spital. Va pot asigura ca totul este bine pentru mine, acum. Le multumesc fanilor, staff-ului medical si clubului pentru grija si atentia lor. Voi urma tratamentul si sper sa revin pe teren cat mai repede posibil", a scris, el pe Instagram, citat de News.ro.- un pacient de 67 de ani venit din Franta, care suferea de cancer in faza terminala si un pacient de 74 de ani care avea o boala cronica preexistenta pentru care se afla in programul de dializa.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, de sambata ora 13.00, au fost inregistrate alte 66 de noi cazuri de imbolnavire. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 9 ani si 74 ani.Pana in acest moment, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 433 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus).- Germania intentioneaza sa adopte, luni, un plan de ajutorare economica, de 822 de miliarde de euro, fara precedent de la al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP.- Fostul International belgian Marouane Fellaini, acum la formatia Shandong Luneng, a fost testat pozitiv cu COVID-19, informeaza lefigaro.fr, care citeaza presa chineza.- Spitalul Cinic de Boli Infectioase Constanta are un robot pentru dezinfectia aerulului si suprafetelor, care functioneaza pe baza de lumina UVC, avand o eficienta de peste 99% in distrugerea virusilor si bacteriilor, a anuntat Primaria Constanta.- Iranul anunta 129 de noi decese. Bilantul oficial a ajuns la 1.685 de morti, relateaza Agerpres.- Iata cateva noi masuri luate de anumite tari:- Elvetia interzice orice adunare de peste cinci persoane- Georgia si Kirgizstanul au decretat sambata starea de urgenta- Interdictia de circulatie pe timpul noptii a fost introdusa si in Haiti, Republica Dominicana, Iordania si Burkina Faso- Coasta de Fildes si Burkina Faso isi inchid frontierele din acest weekend, la fel ca Rwanda- Brazilia isi inchide frontierele incepand de luni cetatenilor provenind din Europa, Australia si din mai multe tari asiatice- Pakistanul isi suspenda toate zborurile internationale.- La nivel mondial exista 300.097 de cazuri de infectie, dintre care 12.895 de decese, anunta AFP. Cele mai afectate sunt China, epicentrul pandemiei, cu 81.054 de cazuri si 3.261 de morti, si Italia, cu 53.578 de cazuri si cel mai mare numar de decese, 4.825.- La hipermarketurile din Capitala oamenii stau la cozi pentru a intra in magazine.- In ciuda recomandarilor autoritatilor, BOR a decis ca duminica, Sfanta Liturghie se va desfasura in afara lacasurilor de cult, cu maximum 100 de persoane prezente, asezate la distanta de un metru una de cealalta. - O femeie din Bucuresti care nu a respectat regulile de izolare a fost retinuta si bagata in carantina. Este primul caz inregistrat dupa intrarea in vigoare a noilor sanctiuni pentru cei care nu respecta regulile de izolare impuse de autoritati.In dimineata de 22 martie, in jurul orei 03.00, prin apel 112, o persoana a sesizat ca o femeie a iesit, pe geam, dintr-o locuinta de la parterul blocului. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 13, care au depistat persoana respectiva. Din primele date a rezultat ca aceasta se afla in autoizolare, in locuinta, impreuna cu o alta persoana. A fost anuntata Directia de Sanatate Publica, iar persoana a fost introdusa intr-un centru de carantinare, informeaza grupul de Comunicare Strategica.- Dupa impunerea orarului restrans de circulatie in privinta transportului in comun, Primaria din Iasi anunta noi masuri. Astfel, toate mijloacele de transport vor circula cu un numar de pasageri in limita locurilor de pe scaune. O alta masura luata de Primarie este interzicerea gratarelor si orice alta activitate ce presupune intruniri/ petreceri in zonele publice, arata Ziarul de Iasi. - Vicepresedintele SUA Mike Pence si sotia sa Karen au fost testati negativ pentru coronavirus.- China a anuntat duminica 46 de noi cazuri de coronavirus, intre care unul cu contagiune pe teritoriul national, dupa trei zile consecutiv fara un caz "local", relateaza AFP.- Echipele de Formula 1 au raspuns apelului guvernelor din Marea Britanie si Italia de a ajuta la crestera productiei de aparate de respiratie artificila, atat de necesare in lupta pentru a supravietui in cazul infectarilor cu cronavirus, anunta News.ro.- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a fost confirmat cu noul coronavirus. Acesta va fi dus cu autospeciala, duminica, la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, anunta Mediafax.- Soferul care a adus in tara sicriul cu femeia de 80 de ani din orasul Borsa, judetul Maramures, moarta in Italia in urma infectarii cu noul coronavirus, are dosar penal si a fost amendat cu 4.900 de lei pentru nerespectarea carantinei.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Maramures, Dan Buca, a declarat, duminica, pentru Mediafax, ca soferul a refuzat, initial, sa stea in carantina, dar in urma interventiei autoritatilor a inteles situatia si s-a conformat.- Marea legenda a clubului italian AC Milan, unul dintre cei mai mari jucatori de fotbal ai Italiei din istorie, Paolo Maldini, a fost depistat si el pozitiv cu coronavirus.- China redirectioneaza zborurile cu destinatia Beijing. Astfel, toti pasagerii internationali care se indreapta spre Beijing vor fi redirectionati incepand de luni spre 12 puncte de intrare speciale localizate in diferite zone din China, a anuntat duminica, intr-o informare online, Administratia Aviatiei Civile din China, relateaza DPA.- Directorul Spitalului Universitar din Bucuresti, Adriana Nica, a fost demis, duminica, din functie. Ministrul Sanatatii Victor Costache a luat decizia deoarece Nica a luat masuri cu intarziere impotriva Covid-19, anunta Mediafax.Este vorba de un barbat in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova. Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer).- Numarul cazurilor de infectie cu noul coronavirus a crescut rapid in Malaezia. Conform Reuters, sunt in total 1.183 de cazuri si 9 decese. Numarul a crescut dupa ce grup urias de pelerini a participat luna trecuta la mai multe slujbe religioase la o moschee din Kuala Lumpur, arata Mediafax.- Numarul de deceselor in Canada a ajuns la 13, informeaza Reuters, precizand ca in total sunt 1.099 infectati.- Armata rusa va trimite ajutor medical in Italia, incepand de astazi, pentru a o sustine in lupta impotriva noului coronavirus, a declarat Ministerul Apararii al Rusiei intr-un comunicat, citat de Reuters - Pentru a raspandi putina voie buna in timpul pandemiei coronavirusului, oamenii au inceput sa puna la case luminitele de Craciun.- Singapore interzice vizitele pe termen scurt, dupa ce au fost inregistrate primele decese cauzate de coronavirus. Numarul total de persoane infectate a ajuns la 432, anunta Reuters.- Fazia Gaza a inregistrat primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a propus pe Facebook ca romanilor care trebuie sa stea in carantina sau izolare sa li se puna o stampila sau o bratara speciala pentru a fi recunoscuti. - Amazon.com a anuntat ca majoreaza plata pentru munca peste program a asociatilor care lucreaza in depozitele din Statele Unite, compania incercand sa faca fata cresterii rapide a cererii pentru cumparaturi online. In Italia si Franta, Amazon va livra numai produse esentiale, transmite Reuters. Lucratorii din depozite platiti cu ora din Statele Unite vor primi retributii duble dupa 40 de ore lucrate peste programul normal de lucru, in crestere de la 1,5 ori, in perioada 15 martie-9 mai, arata News.ro.- Colegiul Medicilor Stomatologi cere Guvernului asigurarea accesului medicilor stomatologi la masuri concrete de protectie sociala si economica adecvate, ca urmare a deciziei Executivului de suspendare a activitatii cabinetelor.Reprezentantii colegiului a transmis ca Executivul trebuie sa tina cont de faptul ca, in mod covarsitor, profesia de medic stomatolog, ca profesie liberala, se exercita in cadrul unor cabinete fara personalitate juridica, entitati care nu au acces la pachetul de masuri de protectie sociala si economica, nefiind asimilate IMM-urilor sau societatilor comerciale, precum si a faptului ca titularii acestor cabinete nu au si nu pot avea calitatea de salariat al formei de exercitare a profesiei, prin urmare neavand acces la pachetul de masuri de protectie sociala si economica destinat salariatilor.- In Mumbai, pe un perete a fost realizata o pictura a lui Buddha stand cu picioarele incrucisate si purtand o masca de protectie pe fata, conform AFP.- Autoritatile din Franta folosesc drone pentru a-i gasi pe cetatenii care nu respecta conditiile carantinei.- Lorenzo Sanz, fost presedinte al clubului Real Madrid, a incetat din viata, sambata, la varsta de 76 de ani, din cauza coronavirusului, noteaza News,ro, citand Marca.- Producatorii serialelor Grey's Anatomy, Station 19 si The Good Doctor doneaza spitatelelor recuzita pentru filmari. Astfel, acestia vor trimite catre spitale echipamente care includ masti, halate si manusi de protectie, noteaza Daily Mail.- Le Figaro noteaza ca cel putin 900 de milioane de persoane din intreaga lume sunt izolate la domiciliu fie ca parte a masurilor obligatorii impuse de autoritati, fie in urma recomandarilor acestora privind pandemia de coronavirus.- Cuba a trimis mai multi medici si asistente in Italia pentru a ajuta in spitale, noteaza Reuters . In total, 52 de medici si asistente au fost trimisi in Lombardia.- Columbia a inregistrat primul deces provocat de coronavirus. Este vorba despre un sofer de taxi, in varsta de 58 de ani, care dusese cu masina turisti italieni. Conform ministrului Sanatatii din Columbia, barbatul avea mai multe afectiuni, printre care si diabet, arata Kiro7 - Armata din Italia se implica in productia de ventilatoare pentru respiratia asistata, pentru a veni in ajutorul producatorilor care nu mai fac fata cererii din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.- Donald Trump a scris pe Twitter ca un studiu clinic efectuat cu Hidroxiclorochina pe 25 de pacienti cu Covid-19 a avut rezultatele promitatoare: "Hidroxiclorochina si Azitromicina luate impreuna au sansa reala de a produce o mare schimbare in istoria medicinei. FDA a reusit sa mute muntii din loc. Multumesc! Sa le punem in uz imediat. Oamenii mor, sa ne miscam repede. Dumnezeu sa va binecuvanteze!".- Unul dintre primii pacienti infectati cu noul tip de coronavirus din China, SARS-CoV-2, s-a recuperat. Este vorba despre o vanzatoare dintr-o piata de fructe de mare, in varsta de 57 de ani, care a invins virusul si este acum sanatoasa si acasa, scrie Mediafax, citand Daily Mail.- Compania de diagnosticare moleculara Cepheid a obtinut sambata acordul de urgenta al Administratiei pentru Medicamente si Alimente din Statele Unite pentru utilizarea unui test rapid pentru detectarea noului coronavirus (Covid-19), potrivit site-ului People. Testul, numit SAR-CoV-2 Xpert Xpress, este destinat sa fie administrat pacientilor din punctele de ingrijire si poate detecta virusul care provoaca boala COVID-19 in 45 de minute, fiind cel mai rapid test care poate face acest lucru.- Guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a decis inchiderea tuturor activitatilor comerciale neesentiale. Potrivit acestuia, in aceste conditii, aproape toti rezidentii raman acasa, pentru a reduce raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters.- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat ca va fi oprita orice activitate de productie care nu va fi indispensabila pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esentiale a populatiei.- New York a inregistrat 10.000 de cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cum era atmosfera sambata seara pe Times Square.- Guvernul din Marea Britanie a cerut celor 1,5 milioane de cetateni considerati cei mai vulnerabili in fata pandemiei de coronavirus sa stea acasa cel putin 12 saptamani, noteaza AFP.- Ordonanta militara prin care se instituie noi reguli pentru cetatenii romani a fost publicata in Monitorul Oficial. Noile reguli se aplica incepand de astazi.