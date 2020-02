Primar din Gorj: Romanul cu coronavirus are 20 de ani si lucra la restaurantul italianului

Ziare.

Primarul comunei Prigoria, Iuliana Iliescu, a declarat, miercuri seara, pentru Mediafax, ca pacientul confirmat cu noul coronavirus locuieste cu bunicii si parintii in satul Dobrana si lucra la un restaurant unde patron era italianul venit la rude in Romania, numit de ministrul Sanatatii "pacientul zero"."De azi dimineata (miercuri - n.r.) stiam ca a fost contact si l-am supravegheat toata ziua, si cu Politia. Stiam de familie, dar asteptam rezultatul analizelor. Acum cateva minute a venit confirmarea.A venit jandarmeria, asteptam masina speciala de la Craiova sa il ia sa-l duca la Bucuresti. Baiatul lucreaza la o unitate la care este patron italianul. Lucra aici in Romania, nu in Italia.", a spus primarul.Edilul a precizat ca se gandeste ca de joi sa inchida Primaria, scolile din comuna si alte locatii, de teama coronavirusului.Primul roman confirmat cu coronavirus a fost confimat, miercuri, la Institutul Matei Bals din Bucuresti. Secretarul de stat Nelu Tataru a confirmat ca este vorba despre un pacient din judetul Gorj.