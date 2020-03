Primar din Maramures: Avem 70 de borseni blocati in Italia. Vreau sa trimit autocare dupa ei

LIVE

Sorin Timis a facut, vineri, un apel la autoritatile romane, la MAE si MAI, sa intervina pentru repatrierea locuitorilor din Borsa si sa nu ii abandoneze."Avem peste 70 de borseni, care erau angajati in Italia in zona Trento, ca si sezonieri in statiunile de schi si care nu se pot intoarce acasa. Hotelurile s-au inchis si i-au scos pe romani afara, in strada.Vreau sa trimit doua autocare dupa ei, dar nu stiu daca pot tranzita Ungaria si am avea nevoie de un acord din partea statului maghiar dupa declararea starii de urgenta. Fac un apel la autoritatile romane, la MAE si la MAI, sa intervina pentru repatrierea locuitorilor din Borsa si sa nu ii abandoneze. Sa gasim solutii si sa-i aducem acasa pentru ca si ei sunt cetateni romani, si ei sunt ai nostri", a declarat Timis.Edilul spune ca pentru tranzitarea de catre autocare a statelor non-UE, cum este Serbia, este nevoie de documente speciale, in cazul in care s-ar alege o ruta alternativa din Italia, prin Slovenia, Croatia si Serbia, de aceea, cea mai buna varianta ar fi Austria - Ungaria.