Primaria Buzau imparte 10.000 de masti de protectie in cartierul aflat in carantina

Potrivit edilului buzoian, 2.500 dintre masti vor fi impartite in cursul zilei de luni, iar restul in urmatoarele 2 zile."Oamenii nu vor avea voie sa mearga nici la serviciu, doar la unul din cele 4 magazine din acest cartier vor putea iesi si vor trebui sa poarte masca, inclusiv pe strada", a declarat primarul Constantin Toma.De asemenea, autoritatile buzoiene au instituit o linie speciala la care vor putea suna buzoienii care locuiesc in cartierul Posta, daca vor avea probleme in cele 14 zile de carantina."Prolema e ca in acest cartier nu e nicio farmacie, de asemenea nu e niciun bancomat. Sunt 4 magazine pe 13 strazi, unde sunt case si doua blocuri mari de locuit. Daca oamenii vor avea nevoie de medicamente, de alimente, vor suna la numarulsau lasi vor spune ce problema au.Avem 4 echipe de la Directia de asistenta Sociala care vor merge echipate la acesti oameni, le vor lua comenzile si banii si le vor aduce ce au nevoie. In cazul in care vor fi persoane care vor intampina probleme deosebite le vom ajuta", a declarat primarul Buzaului.Tot luni, primarul a anuntat montarea de lavoare mobile, cu apa si sapun, dispensere cu dezinfectant si covorase impregnate cu dezinfectant, in toate zonele de acces si la magazinele alimentare din zona carantinata.Strazile, trotuarele si parcarile, precum si scarile blocurilor situate in perimetrul carantinat vor fi dezinfectate zilnic.Cladirea policlinicii Nicolae Titulescu, acolo unde a ajuns initial pacientul 0, de la care a pornit focarul de coronavirus, va fi dezinfectata. Vor fi igienizate spatiile comune interioare si exterioare, de asemenea aici vor fi montate dozatoare si covorase cu dezinfectant la intrarile in policlinica.Municipiul Buzau se confrunta cu primul focar de coronavirus, in cartierul Posta, unde 20 de persoane sunt confirmate cu COVID 19. Totul a pornit de la un barbat de 41 de ani care de Paste a mers in vizita la rudele sale din localitatea Barbulesti, judetul Ialomita. Omul a venit acasa, iar la o saptamana a inceput sa prezinte semne de boala, fiind confirmat cu infectie cu coronavirus.Alte 19 persoane cu care a intrat in contact au fost confirmate cu coronavirus, intre care si 5 copii, cei mai mici avand un an.Citeste si Focar de coronavirus in Buzau: 19 membri ai aceleiasi familii, confirmati pozitiv