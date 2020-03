Primaria Deva a fost inchisa, dupa ce edilul si administratorul public au fost infectati cu noul coronavirus

LIVE

Viceprimarul Devei, Ferdinand Zoltan Pogocsan, a declarat, luni, ca aproximativ 600 de angajati ai Primariei si ai directiilor din subordine se afla in izolare la domiciliu si au fost testati pentru COVID-19."Primaria este inchisa. Trebuie sa vina si analizele. Domnul primar sta 14 zile. Este la Timisoara. Tot la Timisoara este si administratorul public. Am vorbit cu domnul primar duminica, starea de sanatate este buna. Se simt bine, nu au febra, nu tusesc. Am fost testat si eu. Astept rezultatul. M-am autoizolat acasa.Am lucrat de acasa. Numai la primarie sunt aproximativ 200 de angajati, plus 50-60 de oameni la Cadastru, 14 la Starea Civila, vreo 40 la Taxe si Impozite, toate directiile din subordine, toti au avut legaturi cu cei doi, inclusiv cu mine, la randul lor. Am inchis ca sa nu punem in pericol sanatatea nimanui. Nici a cetatenilor, nici a angajatilor. Nu am vrut sa riscam. Ca numar total, aproximativ 600 de persoane", a declarat Ferdinand Zoltan Pogocsan, viceprimarul Devei.Decizia de suspendare a activitatii a fost luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Deva, cu exceptia Biroului de Situatii de Urgenta, care va fi deschis pentru asigurarea hranei pentru persoanele izolate la domiciliu.In sediul primariei vor fi facute lucrari de dezinfectie.Printre institutiile din subordine care au fost inchise se afla Directia de Impozite si Taxe Locale, unde platile pentru impozite, amenzi si alte taxe se pot face online, Directia Publica Locala de Evidenta Persoanelor si Stare Civila, Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul de Cadastru si Fond Funciar si Serviciul Programe Dezvoltare, dar si Directia de Asistenta Sociala.Primarul Devei, Florin Oancea, si administratorul public Adrian David Nicolae au fost confirmati pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19), dupa ce au mers la reuniunea BPN a PNL la care a participat si senatorul Vergil Chitac, primul politician roman confirmat pozitiv cu noul coronavirus.Edilul a anuntat pe Facebook ca si testul fiicei sale a iesit pozitiv."Dragi prieteni,Am primit in aceasta dupa-amiaza rezultatele testarii epidemiologice pentru familia mea.Sotia si baiatul - rezultate NEGATIVE, deci nu sunt infectati cu virusul COVID - 19Fata mea - din pacate, rezultat POZITIV - si acum a ajuns alaturi de mine, la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.S i-a facut si un selfie in ambulanta care a adus-o, facand semnul victoriei, draga de ea.Nu ne lasam! Cu credinta si speranta vom trece peste toate incercarile vietii!", a scris edilul pe Facebook.