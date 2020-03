Primaria Sectorului 2 inchide locurile de joaca si recreere din sector: Aceste locuri sunt pline de cetateni

Ziare.

com

Primaria sectorului 2 mentioneaza ca deruleaza o ampla campanie impotriva COVID-19 si ca decizia viceprimarului a fost luata sambata."Am luat decizia inchiderii locurilor de joaca si a spatiilor de recreere incepand de azi, sambata, 21 martie, ora 14.00. Am fost informat de cei aflati in teren ca aceste locuri sunt pline de cetateni, prin urmare consider ca este responsabilitatea mea sa iau aceasta masura.", anunta Dan Cristian Popescu, citat de comunicatul Primariei sectorului 2.Sunt si parcuri care raman pentru moment deschise. Acestea sunt:"Parcurile ramase deschise impun aceeasi conduita sociala si aceleasi masuri de preventie: respectarea distantei de 2 metri intre cetateni, purtarea mastii si a manusilor de unica folosinta, evitarea locurilor aglomerate", a mai precizat viceprimarul sectorului 2.