Primarul Chereches roaga China sa trimita doi medici si la Baia Mare

"Solicitarea noastra vine in contextul in care Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare va acorda asistenta medicala specializata potentialilor pacienti afectati de COVID-19. Spitalul va fi unul de prima linie pentru asemenea pacienti si incercam sa-l pregatim in cel mai scurt timp pentru cazurile viitoare. Speram sa primim un raspuns optimist din partea Chinei la cererea noastra", a spus Catalin Chereches.In demersul sau, Primaria municipiului Baia Mare este sustinuta de Camera de Comert si Industrie Romania-China, filiala Maramures."Incercam prin demersul nostru sa venim in sprijinul comunitatii, avand in vedere situatia creata de aparitia acestui virus care face ravagii la scara planetara. Oamenii de afaceri trebuie sa fie constienti ca, indiferent de situatie, comunitatea locala se poate baza pe noi", a afirmat presedintele Camerei de Comert si Industrie Romania-China, filiala Maramures, Florin Bancos.In paralel, camera este implicata intr-o campanie umanitara de strangere de fonduri pentru achizitia unor ventilatoare pentru spitalele din municipiul Baia Mare.