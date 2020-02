Primarul din Focsani: Daca apare o singura persoana infectata cu coronavirus inchid orasul, iau cele mai drastice masuri!

Ziare.

"Daca apare o singura persoana infectata cu coronavirus inchid orasul, iau cele mai drastice masuri. Vreau sa-mi protejez cetatenii, indiferent de ce se spune la nivel national, pentru ca nu e posibil sa fim indiferenti la asemenea situatii, ieri am fost in spitalul din Focsani si am discutat cu ei, in spital sunt pregatiti si nu prea.In afara de un triaj si sa trimita pacientii la Matei Bals nu pot face nimic. Ministrul Sanatatii ar trebui nu sa se gandeasca la anticipate, ci la masurile care trebuiau luate pana acum, la stocurile de dezinfectante care trebuiau sa fie in toata tara", a declarat marti, primarul din Focsani, Cristi Misaila.Pe de alta parte, el a atras atentia ca autoritatile centrale nu ar lua toate masurile necesare pentru a preintampina aparitia cazurilor de coronavirus, cu care Italia se confrunta deja."As fi facut un filtru drastic, un triaj, la toate intrarile in tara, in vami, aeroporturi. Din pacate, ajung in continuare cetateni din Italia in orase si nimeni nu stie nimic de ei. E foarte alarmant. Nu se iau masurile drastice care s-ar impune in acest moment, fac apel la autotitati sa ia masuri radicale pentru a proteja populatia", a mai spus Misaila.In Vrancea, 12 persoane care au calatorit in strainatate in zone apropiate de focare de coronavirus sunt izolate la domiciliu, fiind monitorizate telefonic de epidemiologii din cadrul Directiei Judetene de Sanatate Publica.