Primarul din Harsova cere interventia Armatei: Fortele de ordine nu fac fata. Oamenii mint cadrele medicale, se comporta violent

Edilul spune ca in orasul aflat la 25 de kilometri de Tandarei oamenii incalca masiv masurile impuse de Ordonantele Militare, iar politia locala nu mai poate face fata situatiei."Ajutati fortele de ordine din oras, intrucat nu pot face fata numarului mare de iresponsabili!", este apelul facut pe Facebook de Viorel Ionescu, primarul din Harsova.Acesta a trimis o scrisoare deschisa catre IPJ Constanta, in care explica situatia grava in care se afla orasul pe care il administreaza.Viorel Ionescu spune ca situatia a scapat de sub control din cauza celor care nu respecta Ordonantele Militare si cere interventia Armatei."Avand in vedere nenumaratele mesaje, insotite de fotografii si apeluri telefonice primite din partea cetatenilor revoltati de inconstienta unui numar mare de persoane ce refuza sa respecte obligatiile privind limitarea deplasarilor si raspandirea Covid-19 (care incalca autoizolarea, mint cadrele medicale, se comporta violent cu cadrele medicale, punandu-le in pericol, circula nestingheriti prin oras si nu sunt verificati etc.), precum si de ineficienta in gestionarea acestor situatii de catre efectivele insuficiente ale Politiei Nationale, Jandarmeriei si Politiei Locale (...) solicit suplimentarea fortelor de ordine, prin interventia fortelor armate", este mesajul transmis de Viorel Ionescu, primarul orasului Harsova.Acesta spune ca, in lipsa masurilor luate de autoritatile statului care asigura ordinea in timpul starii de urgenta, Harsova, care se afla la doar 25 de km distanta de Tandarei, poate deveni, la randul sau, un focar de infectie."Ignorarea acestor solicitari este de natura sa creasca riscul raspandirii noului Coronavirus in orasul Harsova, mai ales pe fondul numarului crescut de cazuri depistate pozitiv in localitatea Tandarei, ce risca sa devina un focar de infectie, aflata la aproximativ 25 km de orasul nostru", a mai transmis primarul din Harsova.In urma cu cateva zile, un barbat care trebuia sa se afle in autoizolare a intrat, plin de sange, in Spitalul din Harsova si a scuipat si injurat medicii care voiau sa il ajute. Dupa incident, 6 cadre medicale au intrat in autoizolare, tinand cont ca barbatul ar putea fi infectat cu COVID-19.