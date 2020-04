Primarul municipiului Suceava face apel la medicii sanatosi sa mearga la servciu: Sa salvam cat mai multe vieti

Ziare.

"Sa facem tot ce este posibil sa salvam cat mai multe vieti omenesti, sa reducem raspandirea acestei epidemii", a spus Lungu.Totodata, primarul a spus ca este necesar sa fie testate cat mai multe persoane din municipiul Suceava, pentru a se limita raspandirea noului coronavirus."Nu se pune problema testarii in masa si totusi trebuie facute mai multe teste la persoane care au simptome de coronavirus, la membrii familiilor care au persoane infectate. Se face astazi la persoane din prima linie si este bine ca se face la doctori, la cei care asigura ordinea, siguranta, militari, ISU, dar trebuie facut si la populatie, ca masura de limitare a raspandirii acestui virus", a precizat Lungu.Primarul a declarat ca in municipiul Suceava vor continua actiunile de dezinfectie, dar si de sprijin cu pachete alimentare pentru populatia care are nevoie si, in acest sens, reaminteste oamenilor sa apeleze numarul de telefon de la cabinetul primarului pentru a sesiza problemele cu care se confrunta din cauza crizei actuale.Totodata, el face apel la populatie sa respecte toate reglementarile impuse de situatia de urgenta."Din pacate, dragi suceveni, am pierdut oameni dragi in aceasta perioada. Sa facem tot ce depinde de noi ca acest lucru sa-l limitam. Va implor inca o data: ramaneti acasa, sa stam acasa, sa salvati vietile dumneavoastra, sa salvati vietile celor dragi (...) Sa ne rugam ca aceasta perioada a epidemiei sa fie una cat mai scurta", a afirmat Ion Lungu.