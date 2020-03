Primarul orasului Deva si fiica sa sunt vindecati de coronavirus: Ne putem intoarce la viata!

Ziare.

Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat, sambata, pe Facebook, ca vor fi externati, atat el, cat si fiica sa, de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, unde au fost internati dupa ce au fost depistati pozitiv cu coronavirus."Nu i-am vazut fata, nu i-am cunoscut zambetul. Stiu doar ca este o doamna doctor. Si mai stiu ca, sub masca de protectie, acest OM zambeste. Pentru ca, alaturi de colegii ei, astazi a mai castigat o batalie. Un zambet care dureaza doar o clipa, nu e timp acum de sarbatorit, se intoarce pe front, pentru a reda vietii alti oameni ca noi.Vom reveni aici, dupa ce va trece toata nebunia, pentru a le multumi tuturor medicilor si asistentelor de la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes Timisoara pentru daruirea si sacrificiul lor. Si pentru a le vedea chipurile si zambetul, caci ei sunt eroii nostri! Noi plecam astazi spre casa, spre Deva. Al doilea test a iesit NEGATIV, pentru amandoi! Ne putem intoarce la viata. Va multumim, dragi prieteni, pentru toate gandurile voastre bune si va imbratisam cu tot sufletul!", a scris Florin Oancea pe Facebook.Florin Oancea s-a infectat cu coronavirus, dupa ce a participat la o sedinta a PNL.Potrivit protocolului, cei externati din spital vor ramane 14 zile in autoizolare la domiciliu, iar in ziua 12 vor fi testati din nou. Daca si de aceasta data testul este negativ, ei se vor putea reintoarce in comunitate.