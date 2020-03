Primarul Timisoarei are idei periculoase: cei care trebuie sa stea in carantina sau izolare sa fie stampilati

LIVE

Edilul a propus pe Facebook ca romanilor care trebuie sa stea in carantina sau izolare sa li se puna o stampila sau o bratara speciala pentru a fi recunoscuti."Eu cred ca in monitorizarea celor ce au de stat in izolare sau carantina ar fi extrem de utila stampilarea vizibila a mainii, cu tus care sa nu poata fi indepartat 14 zile sau aplicarea unei bratari, in stilul celor care-ti confera diverse servicii la festivaluri, in hoteluri, in cluburi etc.!", a scris Nicolae Robu pe Facebook. Mesajul primarului continua cu un atac la adresa celor care vin din diaspora."Daca oameni educati au putut avea conduita pe care o stim, la ce sa ne asteptam de la cei - si n-as vrea sa se gaseasca, din nou, cum am mai patit-o, vreun 'destept' care sa ma considere rasist! -, la ce sa ne asteptam de la analfabeti sau semianalfabeti -v-ati ingrozi daca ati vedea formularele completate de unii, la frontiera!-, de la cei care stim ca pe unde-au fost s-au ocupat cu cersitul si furtul - si am gresi amarnic daca am considera ca printre cei intorsi nu exista si unii care asta au facut -, de la cei capabili sa mearga la chefuit, la nunti etc., cand ei au impunere sa stea in izolare sau carantina?! DE TINEREA ACESTORA SUB CONTROL DEPINDE DECISIV REUSITA IN LUPTA CONTRA PANDEMIEI! Si e nevoie de fermitate, de asumare in acest sens!Impreuna, cu intelepciune, putem depasi momentele grele prin care trecem. Si o putem face cu un pret platit minim!", a mentionat Nicolae Robu pe reteaua sociala.In acelasi mesaj, Robu a anuntat ca 11 pacienti infectati cu COVID-19 si care se aflau in spitalul Victor Babes din Timisoara s-au vindecat si vor fi externati.Citeste si Robu le cere romanilor care vin din diaspora sa nu ramana in oras: Fratilor, pe repede inainte spre case, fara cazari prin Timisoara!