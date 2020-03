Primele amenzi pentru preoti. La Cluj, sute de oameni au fost impartasiti azi cu aceeasi lingurita. IPS Andrei: Asa s-a procedat de 100 de ani

Amenda de 300 de lei in Timis

Cozi de sute de persoane, de la bebelusi la batrani, la impartasit cu aceeasi lingurita

Reactia IPS Andrei: De 100 de ani impartasim cu aceeasi lingurita

Amintim ca de azi a intrat in vigoare Ordonanta Militara nr. 2, emisa sambata de autoritati, care precizeaza ca se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi, insa fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online.De asemenea, se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.Inspectoratul de Politie al judetului Timis a anuntat duminica printr-un comunicat ca politistii din Faget s-au sesizat din oficiu, dupa ce au aflat ca la Biserica Penticostala din localitatea Bethausen se desfasura o slujba religioasa la care participau aproximativ 40 de enoriasi."Din verificarile efectuate s-a constatat ca organizatorul slujbei este un barbat in varsta de 39 de ani. Avand in vedere aceste aspecte, persoanelor prezente li s-a pus in vedere obligatia de a respecta prevederile Ordonantei Militare nr. 1/2020 cu privire la adunarile publice si li s-a solicitat sa paraseasca de indata incinta bisericii. De asemenea, s-a procedat la sanctionarea contraventionala a organizatorului, conform art. 2 din Ordonanta Militara nr. 1/2020", se arata in comunicat.Potrivit politistilor, in acest caz, pastorul a fost amendat cu suma de 300 de lei.In acelasi timp, sute de oameni de toate varstele - de la parinti cu copii in brate, pana la batrani - au participat duminica la serviciul religios care a avut loc la Catedrala din Cluj Napoca, iar la finalul slujbei credinciosii s-au asezat la coada, in fata preotilor, pentru a primi impartasania. Vinul a fost oferit de catre preoti enoriasilor folosind aceeasi lingurita.Deputatul USR Emanuel Ungureanu a criticat ceea ce s-a intamplat la slujba de la catedrala din Cluj Napoca."Asa-zisele recomandari cu caracter obligatoriu de aseara date de domnul Vela au facut ca in centrul Clujului astazi sute de pensionari sa se impartaseasca cu aceeasi lingurita, intr-o slujba care se desfasura nestingherit ca si cum nu am fi in plina criza epidemica" a afirmat Ungureanu intr-o conferinta de presa.Tot deputatul USR a oferit si imagini de la o biserica din Campia Turzii, tot din judetul Cluj."Nici vorba de politie pe strada, reguli, carantina. Absolut incredibil. Dupa primele imagini am continuat acest video cu alte imagini din Cluj-Napoca, tot de azi. Ce este crunt si dincolo de orice inchipuire este reactia purtatorului de cuvant al Arhiepiscopiei Clujului, Vadului si Feleacului, preotul tanar, Bogdan Ivanov, absolvent al Facultatii de Istorie din Cluj, citez: 'Sper ca cei care s-au impartasit cu o lingura sa nu ia coronavirus'.Sa ne fereasca Dumnezeu de prostia habotnicilor religiosi, indiferent de cult si pe cei ca Ivanov sa ii ierte. Mie imi va fi mai greu sa fac asta!", a scris Ungureanu pe Facebook.Cei de la Cluj24.ro au cerut reactia Inalt Prea Sfintitul Andrei, mitropolitul Clujului. El a insistat, fara a preciza pe ce se bazeaza, ca niciunul dintre cei care s-au impartasit nu era infectat cu coronavirus si astfel nici nu s-a produs vreo imbolnavire in randul celorlalti.El a mai spus ca incepand de luni, bisericile se vor inchide complet, dar ca duminica dimineata inca nu era in vigoare masura din ordonanta militara.Parinte mitropolit, si acum preotii ii impartasesc pe credinciosi cu o singura lingurita. Biserica a trasat ordine clare dar se pare ca nu sunt ascultate! Reporterii Cluj24.ro au surprins azi, la Catedrala Ordotoxa din Cluj Napoca, acest lucru!"Asa s-a procedat de o suta de ani, ca oamenii care vin la biserica, credinciosii nostri sa fie impartasiti cu o singura lingurita. Nu ii obliga nimeni pe credinciosii sa vina sa se impartaseasca. Pana acum nu ne-am gandit la asa ceva. Trebuie sa fim atenti, asta e clar, molima asta e periculoasa. Eu cred ca credinciosii pot evita sa se impartaseasca", le-a declarat mitropolitul jurnalistilor clujeni.Cand acestia i-au atras atentia ca preotii sunt primii care nu respecta minimele norme de igiena si ca in Italia deja au murit 17 preoti din cauza coronaviruslui, IPS Andrei le-a dat dreptate, dar a insistat ca nu au fost oameni infectati printre cei care s-au impartasit astazi."Aveti drepate. Eu zic ca se vor cauta solutii. Pana acum nu a fost necazul asta. Nu sunt cazuri de oameni infectati cu coronavirus, care sa se fi impartasit. Din nou va spun ca aveti dreptate. Noi trebuie sa avem grija de parintii si bunicii nostri. Suntem primii chemati sa le spunem ca trebuie sa se fereasca. Gasim solutii", a spus el.