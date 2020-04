Primele decese de Covid-19 din California s-au inregistrat mult mai devreme decat se credea

Ziare.

Pana acum, persoana considerata oficial prima victima a coronavirusului a murit la 26 februarie, in statul Washington (vest).Autopsiile efectuate asupra a doua persoane, care au murit la domiciliu, la 6 si la 17 februarie, sunt cele care au permis sa se conchida ca moartea lor a fost cauzata de Covid-19, arata o confirmare a Centrelor americane de lupta impotriva maladiilor (CDC).Decesul altei persoane, in comitatul californian Santa Clara, dar de aceasta data la 6 martie este atribuit, de asemenea atribuit noului coronavirus.Numarul cazurilor de Covid-19 in comitatul Santa Clara este de cel putin 50 de ori mai mare decat cel anuntat in mod oficial, potrivit unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea californiana Stanford, publicat saptamana aceasta, care are la baza analize sanguine ale unui numar de peste 3.000 de voluntari.Statele Unite sunt tara cea mai afectata de Covid-19 - cu 44.845 de morti inregistrati marti de Universitatea Johns Hopkins.Peste 820.000 de contaminari au fost confirmate in intreaga tara.