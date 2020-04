Primele decese provocate de COVID-19 in SUA au avut loc mai devreme decat se credea

LIVE

Autopsiile realizate in cazul celor doua persoane, decedate la domiciliul lor in 6 si 17 februarie, au permis concluzia ca decesul lor a fost provocat de COVID-19, a afirmat el intr-un comunicat, dupa ce primise confirmarea de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) din SUA, arata France Presse.Pana la aceasta declaratie, primul deces oficial de coronavirus fusese consemnat la 26 februarie, in statul Washington (vest).Citeste si Al doilea val de infectari cu noul coronavirus in SUA ar putea fi mai grav, avertizeaza un oficial american Decesul unei alte persoane, tot in comitatul californian Santa Clara, dar de aceasta data in 6 martie, este atribuit de asemenea noului coronavirus, a adaugat medicul legist."Aceste trei persoane au decedat la domiciliul lor, intr-un moment in care noi dispuneam de foarte putine teste si doar prin intermediul CDC", a subliniat el.Aceste teste erau pe atunci rezervate indivizilor care prezentau anumite simptome si calatorisera recent, a mai precizat medicul.Acelasi functionar a adaugat ca se asteapta sa fie inregistrate in viitor si alte decese provocate de COVID-19 si trecute neobservate pana acum in comitatul Santa Clara.Numarul cazurilor de COVID-19 in comitatul Santa Clara este de cel putin 50 de ori mai ridicat decat cel anuntat oficial, potrivit unui studiu al cercetatorilor de la Universitatea Stanford din California, facut public in aceasta saptamana, care se bazeaza pe teste de sange de la peste 3.000 de voluntari.SUA sunt tara cea mai afectata de COVID-19, cu 44.845 decese, contabilizate pana marti de Universitatea Johns Hopkins. Peste 820.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost diagnosticate in toata tara.