Primele declaratii ale italianului infectat cu coronavirus, care a fost in Romania

Ziare.

com

Intrebat cum se simte, barbatul de 71 de ani a declarat pentru Il Resto del Carlino Rimini ca nu mai are febra. "Medicii trebuie sa va spuna exact, dar cu toate acestea nu mai am febra", a relatat barbatul.El a precizat ca sambata s-a intors din Romania si a aterizat pe aeroportul din Bologna.Barbatul le-a mentionat jurnalistilor ca in Romania nu a mers in Bucuresti, ci la Craiova, dar ca nu s-a imbolnavit aici.Amintim ca italianul este internat la spitalul de boli infectioase din Rimini si ca medicii au anuntat de marti ca viata acestuia nu este in pericol.Dupa ce s-a aflat ca italianul a fost in Romania, a fost declansata o ancheta epidemiologica, urmand a fi identificate cu exactitate toate persoanele cu care bolnavul a intrat in contact in tara noastra.Miercuri dimineata, prefectul judetului Gorj, Ion Cristinel Rujan, a anuntat, ca zeci de persoane care au intrat in contact cu italianul au fost deja izolate la domiciliu . El a adaugat ca acestor persoane li s-au prelevat probe biologice care au fost transportate in cursul noptii la Institutul Matei Bals din Capitala. Acum se asteapta rezultatele testelor.