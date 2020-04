Primul bebelus infectat cu COVID-19 a fost externat, la Timisoara. Medic: Ii multumesc lui Dumnezeu!

Ziare.

Au fost scene emotionante, marti, la Maternitatea Bega din Timisoara, unde primul bebelus vindecat de coronavirus a fost externat. Nerabdatoare, mamica baietelului a strabatut aproape 300 de kilometri ca sa isi stranga pruncul in brate.Nu si-a putut stapani lacrimile in momentul in care si-a vazut copilul, dupa o despartire de doua saptamani, timp in care l-a vazut doar prin apel video.Bucuria revederii a fost cu atat mai mare cu cat marti, micutul Dimitri a implinit o luna.Madalina a nascut in data de 28 martie la Maternitatea Odobescu din Timisoara.Dupa cateva zile a fost externata, dar a primit teribila veste: si ea si pruncul erau pozitivi la infectia cu noul coronavirus. Au fost dusi la Maternitatea Bega unde proaspata mamica a fost vindecata, dar bebelusul ei a ramas internat."Varsta frageda, greutatea pe care a avut-o la nastere, au impus conditii speciale in ceea ce priveste ingrijirea si urmarirea lui si sigur ca emotiile au fost cu atat mai mari cu cat copilul nu era langa mama si comunicarea se facea doar prin acele apeluri video", a declarat dr. Marius Craina, manager la Maternitate Bega"Zilnic am vorbit cu el, zilnic l-am vazut, desi in ultimele zile imi era foarte greu sa-l mai vad in acelasi loc, o durere mare, mare de tot", a declarat si Madalina, proaspata mamica.Dupa doua saptamani de chin, a venit si clipa mult asteptata: cu doua teste negative, micutul a fost externat, iar mama a venit intr-un suflet sa il ia acasa."Ii multumesc lui Dumnezeu ca a ajuns ziua asta sa pot sa i-l dau sanatos, in bratele mamei. A fost o mare responsabilitate pentru mine si ma bucur din suflet, este cea mai mare fericire sa pot sa-l dau sanatos la mama in brate", a declarat neonatologul Daniela Iacob."Va multumesc din suflet si sunteti prezenti in rugaciunile mele si ale familiei mele. Sa aveti putere sa mergeti in continuare", a fost mesajul Madalinei pentru staff-ul medical.Dimitri este primul din cei trei bebelusi infecatati cu noul coronavirus, care au ajuns la Maternitatea Bega. Ceilalti doi mai au de stat cateva zile in spital, pana cand vor putea fi externati.