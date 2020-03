Primul caz de coronavirus confirmat in Bucuresti. Bilantul ajunge la 12 infectati in Romania

Situatia la acest moment

Barbatul s-a prezentat vineri seara la Spitalul "Matei Bals", dupa ce in aceasta perioada a stat izolat la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica."In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata.Barbatul s-a prezentat seara trecuta (vineri seara - n.red.) la Institutul National de Boli Infectioase 'Matei Bals' cu febra, dar cu simptomatologie care nu intra in definitia de caz COVID-19. I s-au recoltat probe si pentru ca persoana a calatorit in Italia s-a decis sa se recolteze probe si pentru testul COVID-19.Este primul caz depistat in Bucuresti. Conform primelor sale declaratii, barbatul a stat in toata aceasta perioada la domiciliu, de la revenirea in tara", anunta Grupul de Comunicare Strategica.De asemenea, se mai arata ca Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti "a solicitat izoleta pentru transportul la Institutul national de boli infectioase si a demarat ancheta epidemiologica" si ca "s-a inceput stabilirea contactilor barbatului confirmat pozitiv la noul COVID-19, dupa care va incepe recoltarea probelor pentru testare".Tot sambata, au fost confirmate alte doua cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus, fiind vorba despre o tanara de 15 ani din Timisoara si alta de 16 ani din Hunedoara Asadar, acum in Romania avem 3 cazuri de pacienti vindecati de COVID-19 si inca 8 cazuri in care testele au iesit pozitive.Cele trei persoane declarate vindecate au fost externate. Este vorba de o femeie de 38 de ani si un barbat de 47 de ani din Timisoara si de tanarul din Gorj, care a fost primul caz de coronavirus din Romania.In plus, mai sunt trei romani cu coronavirus in Italia , confirmati de MAE, dar si unul in Spania, despre care insa au aparut informatii deocamdata doar in presa iberica Pe de alta parte, cei doi romani infectati de pe nava din Japonia s-au vindecat si s-au intors acasa.