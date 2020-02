Primul caz de coronavirus in Israel: O pasagera de pe Diamond Princess

Ziare.

"Unul dintre pasagerii care au revenit in tara dupa ce s-au aflat pe pachebotul Diamond Princess, in Japonia, a fost testat pozitiv dupa testele facute la laboratorul central al Ministerului Sanatatii", au precizat autoritatile israeliene, mentionand ca ceilalti pasageri israelieni care s-au aflat pe nava si au revenit in tara nu au fost infectati, relateaza AFP.Unsprezece dintre cei 15 israelieni aflati in carantina pe nava Diamond Princess au revenit vineri in Israel. Cei 11 au fost supusi testelor pentru depistarea coronavirusului, iar dintre ei o femeie a fost diagnosticata cu noul coronavirus.Toti cei 11 israelieni au fost plasati in carantina pentru 14 zile la spitalul Sheba din Tel Hashomer. Alti patru israelieni care s-au aflat la bordul Diamond Princess sunt in continuare in Japonia.Times of Israel noteaza ca israelienii care au revenit vineri in tara au fost supusi testelor pentru depistarea coronavirusului si in Japonia, inainte de plecare, iar atunci toate testele au fost negative.Si alte persoane din diverse tari au fost testate negativ in Japonia, insa ulterior s-a descoperit ca erau infectate, adauga Times of Israel.La inceputul lunii, premierul Benjamin Netanyahu spunea ca patrunderea coronavirusului in Israel este inevitabila si a facut un apel la autoritatile medicale sa munceasca pentru producerea unui vaccin.