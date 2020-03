Primul caz de coronavirus in Republica Moldova

Ziare.

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale informeaza despre primul caz confirmat de infectare prin COVID-19 in Republica Moldova, anunta deschide.md.Femeia de 48 ani s-a intors sambata din Italia.Laboratorul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica va face un test suplimentar pentru reconfirmare.Amintim ca, in Romania, bilantul celor infectati cu coronavirus a ajuns la 13 . De altfel, multi dintre cei care au fost diagnosticati in tara noastra au venit recent din Italia, inclusiv primul pacient din Bucuresti infectat cu COVID-19 In schimb, in celalalt vecin al Moldovei, Ucraina, s-a inregistrat un singur caz de infectie pana acum.