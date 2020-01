Primul caz de transmitere de la om la om a noului coronavirus in Statele Unite

Ziare.

Sotia fusese diagnosticata pozitiv in urma cu cateva zile, dupa o calatorie in China. Atunci cand si sotul ei a inceput sa prezinte simtomele, a fost internat si izolat. Ambii soti au peste 60 de ani si vor ramane spitalizati, relateaza TheVerge.com In Chicago (Illinois) sunt in prezent 21 de persoane suspectate de imbolnavire din cauza virusului chinezesc.Directorul Centrului pentru Controlul si Preventia Bolilor, Robert Redfield, a declarat ca expertii sai "se asteptau sa identifice si transmiteri de la om la om pe teritoriul USA".In acest moment, in SUA sunt confirmate 6 cazuri de pacienti afectati de acest coronavirus, din totalul de 92 de persoane testate pana in data de 29 ianuarie. In cazul a 68 dintre persoanele testate rezultatul a fost negativ.Peste 8.000 de persoane au fost diagnosticate pozitiv la nivel mondial pana acum, cele mai multe din China. Numarul deceselor a urcat la 171.