Primul deces cauzat de coronavirus a fost confirmat in Marea Britanie

''Pacientul, care a fost tratat la Royal Berkshire Hospital, era in varsta si avea si alte probleme de sanatate'', a declarat Chris Whitty, ofiter medical principal pentru Anglia, consilier medical sef al guvernului britanic.''Credem ca a contractat virusul in Marea Britanie si monitorizarea este in curs'', a afirmat el, precizand ca miercuri seara pacientul a fost testat pozitiv pentru coronavirus.