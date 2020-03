Primul deces cauzat de coronavirus in America Latina

Ziare.

Victima, originara din Buenos Aires, avea "antecedente de diabet, hipertensiune, bronsita cronica si insuficienta renala", potrivit unui comunicat al ministerului Sanatatii, citat de AFP.Barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost spitalizat dupa ce a fost consultat pe 4 martie pentru ca avea febra, tuse si dureri in gat, potrivit explicatiilor pe care le-a dat el.Conform ministerului, el se intorsese dintr-o calatorie in Europa pe 25 februarie si a explicat ca a inceput sa se simta rau pe 28 februarie. Ministrul nu a precizat din ce tara s-a intorc.In afara de aceasta persoana decedata, Argentina a inregistrat opt cazuri de persoane infectate de coronavirus, fiind 60 de persoane contaminate in toata America latina: 17 in Brazilia, 14 in Ecuador, sase in Mexic, sase in Chile, sase in Peru, unul in Columbia, unul in Costa Rica si unul in Paraguay.