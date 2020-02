Primul deces cauzat de coronavirus in Europa: Un turist din Franta

Ziare.

Victima este o femeie in varsta de 80 de ani din Hubei, chiar epicentrul epidemiei, a precizat ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn.Femeia a ajuns in Franta pe 16 ianuarie si a fost plasata in carantina, intr-un spital, pe 25 ianuarie, potrivit oficialului, citat de BBC Numai trei decese au fost raportate anterior in afara Chinei continentale - in Hong Kong, Filipine si Japonia.Bilantul epidemiei noului coronavirus a depasit sambata 1500 de morti in China , iar un prim caz de contaminare in Africa a fost confirmat in Egipt.A.D.