Primul deces cauzat de coronavirus in cadrul institutiilor UE

LIVE

Ziare.

com

"Parlamentul European confirma, cu regret, un deces" in randul "personalului sau extern", (deces) "cauzat, potrivit informatiilor actuale, de coronavirus", a anuntat o purtatoare de cuvant a institutiei.Potrivit unei surse parlamentare, este vorba de un italian care lucra in cadrul serviciului informatic al Parlamentului European, informeaza AFP.Mai multi membri ai Comisiei, Consiliului si Parlamentului UE, care au mii de angajati la Bruxelles, au fost contaminati cu noul tip de coronavirus, printre acestia numarandu-se si negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, aflat in carantina.