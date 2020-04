Primul medic roman mort din cauza coronavirusului. Demisionase cu doua zile inainte de a fi confirmat pozitiv

LIVE

Barbatul, in varsta de 62 de ani, a fost medic cu specialitatea medicina interna pana in data de 6 aprilie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta cand a demisionat, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.In data de 7 aprilie a debutat simptomatologia COVID 19, iar in data de 8 aprilie a fost internat in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, acolo unde a si fost confirmat pozitiv in aceeasi zi.In 11 aprilie 2020, dupa ce stare de sanatate s-a agravat, a fost transferat la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals unde a decedat in data de 21 aprilie 2020.Marti seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in prezent exista 1.033 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus , inregistrandu-se sase decese in randul acestora."Sunt cei care au fost in linia intai, sunt cei care au pus mai presus de viata lor viata celorlalti si tin sa le multumesc tuturor", a afirmat Nelu Tataru la Antena 3.El a precizat ca toate cadrele medicale care lucreaza cu pacienti bolnavi de COVID-19 beneficiaza de un spor pentru conditii neprevazute, situatia urmand a se schimba dupa starea de urgenta.A.G.