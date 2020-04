Primul oras din Romania care se autoizoleaza

Ziare.

Astfel, la intrarea si la iesirea din oras au fost instalate filtre, anunta TVR 1."Autoizolare implica un singur lucru: diminuarea accesului in orasul Gura Humorului a persoanelor, in afara celor prevazute in ordonantele 3, 4, 5 si 6. Patrulele din interiorul orasului s-au mutat la intrarile si iesirile din oras.Din evidentele noastre, 70% din persoanele care au fost identificate cu declaratii in timpul zilei erau din alte parti. Inca nu aveam azi de dimineata nicio situatie de infectare cu COVID si incercam, in limitele legii si in conformitate cu prerogativele pe care le am, sa iau toate masurile pentru sanatatea publica a orasului Gura Humorului", a declarat primarul Marius Ursaciuc.Ursaciuc a spus ca in acelasi timp au fost blocate si toate drumurile secundare pe care se intra cu carutele."I-am intrebat pe toti ce treaba au acum daca pietele sunt inchise si nu mai au unde sa vanda. Toate aceste masuri sunt aplicate de jandarmi, de politisti. Considera ca e mai bine sa verifici documentele pentru circulatie la intrarea in oras decat in interior. Noi am solicitat humorenilor disciplina si sa respecte programul din ordonantele militare. Si vrem sa vedem daca aceste prevederi din ordonantele militare sunt respectate si de cei care vin in Gura Humorului.Acum nu avem niciun caz de imbolnavire si nici nu vrem sa avem. Lumea trebuie sa inteleaga ca magazine sunt si in localitatile din jur, in apropierea caselor unde locuiesc, ca sunt bancomate si in alte locatii decat Gura Humorului, la Frasin sau la Paltinoasa, ca sunt farmacii, ca sunt benzinarii si inainte de filtrele de la intrarea in oras, dar si ca platile se pot face si online", a precizat Marius Ursaciuc, pentru Monitorul de Suceava. Primarul a subliniat ca restrictiile nu le sunt impuse celor care circula in interes de serviciu.