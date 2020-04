Primul oras din Romania in care purtarea mastilor devine obligatorie. Cum au reactionat cetatenii

Ziare.

Mai sunt si cetateni care considera ca regula impusa de autoritati este prosteasca.Unii galateni se pregatesc sa respecte noua regula cu masti pe care le utilizau in timp ce zugraveau. "Mi se pare normal. Mai multe masti, mai putine contaminari. Totusi, de unde facem rost de acele masti? Ce facem, sunam, unde sunam, cine ne aduce noua masti? De unde facem rost? In momentul in care sunt obligat sa merg cu masca pana la cel mai apropiat magazine, imi da si masca? Pot sa cumpar de acolo? Pe asta o am din vechi, de cand faceam zugraveala, din greseala", a spus un cetatean.Altii sunt nevoiti sa improvizeze, utilizand esarfe si fulare. "Este o decizie foarte buna. Sper sa o respecte toata lumea. Numai sa si dispunem de aceste masti, folosim, improvizam, totul pentru siguranta noastra", a declarat o galateanca.Numerosi cetateni cauta pe internet masti care pot fi utilizate de mai multe ori. "E un demers bun. Tot am cautat pe internet masti si se vand masti care se pot refolosi, spalat, calcat. Ma gandesc sa-mi comand si eu cateva. Sunt preturi variabile, nu stiu de care, ma uit la review-uri".Sunt, insa, si galateni care considera ca masura este prosteasca, in conditiile in care acest produs nu se mai gaseste pe piata. "De unde masti si ce o sa patim daca nu avem masti? Ramanem in prizonieriat. Stam in casa. Cum facem, iesim cu fularul? Mi se pare o masura prosteasca. Da nu stiu cum dracu nu am medicii masti si toata lumea pe strada trebuie sa poarte masi. Asta nu inteleg ...nici la farmacie nu se gasesc", spune un galatean revoltat.In premiera nationala, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a decis sa introduca obligativitatea purtarii mastilor in spatiile publice. Acestea trebuie purtate peste nas si gura. Autoritatile nu au impus utilizarea mastilor medicale, fiind acceptate si cele de panza, dar si esarfele, fularele sau alte accesorii vestimentare."De luni, 6 aprilie, se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice precum spatiile comerciale, piete, institutii publice, santiere etc. Aceste mijloace sunt menite sa ii protejeze pe cei din jur, in cazul in care o persoana ar putea fi infectata, dar fara sa prezinte simptome. Nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protectie sa fie masti medicale. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipui de protectie care sa acopere nasul si gura", au anuntat reprezentantii Prefecturii Galati.Persoanele care nu respecta regula pot fi sanctionate. Masura se aplica tututor persoanelor aflate in spatii publice, vizitatori si salariati, deopotriva. Reprezentantii Prefecturii Galati mai spun ca au luat decizia dupa modelul unor masuri luate in tarile Cehia, Bulgaria si Austria si in metropolele Hong Kong, Seul si Tokyo.