Primul pacient din Romania infectat cu coronavirus a ajuns la Institutul Matei Bals, din Bucuresti

"Barbatul originar din judetul Gorj care a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti in urma cu scurt timp.Transportul s-a desfasurat in conditii normale pentru astfel de situatii si nu a reprezentat niciun pericol pentru pacient, personalul medical sau alte persoane.Barbatul care a contactat virusul a fost transportat cu o autospeciala SMURD din cadrul ISU Dolj dotata corespunzator si avand conditii de izolare totala a pacientului.De asemenea, pe timpul transportului, pacientul a fost asistat, pe langa personalul medical, de un echipaj specializat in interventii de tip CBRN (situatii de contaminare chimica, biologica, radiologica sau nucleara)", anunta Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis in aceasta dimineata.Barbatul a fost predat personalului Institutului Matei Bals si va ramane izolat complet de restul pacientilor.Medicii au stabilit deja o schema de tratament, iar starea sa este buna, neavand simptome specifice. Tanarul de 25 de ani este primul caz din Romania diagnosticat cu coronavirus . El a intrat in contact direct cu italianul de 71 de ani care s-a aflat pentru cateva zile in Romania, fiind ulterior depistat pozitiv la testul pentru coronavirus.