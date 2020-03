Primul roman din Italia confirmat cu noul coronavirus

Ziare.

Potrivit MAE, autoritatile italiene au comunicat, joi seara, ca un roman rezident in zona Lomdardia din Italia a fost confirmat cu infectie cu noul coronavirus."Cetateanul are simptome usoare, fiind in auto-izolare la domiciliu", a mai transmis MAE.Acesta este primul roman infectat cu virusul Covid-19 din Italia, tara in care bilantul epidemiei a ajuns la 148 de morti. Numarul total al infectiilor este de 3.296, au anuntat joi autoritatile italiene.In Romania au fost confirmate pana joi sase cazuri de infectie cu virusul Covid-19, iar trei din persoanele diagnosticate au fost declarate vindecate, a anuntat, joi, Grupul de comunicare strategica. Este vorba de barbatul din Gorj, de o femeie de 38 de ani si de un barbat de 48 de ani, ambii internati la Timisoara.In acest moment, in Romania mai sunt internati 3 pacienti diagnosticati cu noul coronavirus in centre medicale specializate in tratarea bolilor infectioase din Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi. Starea de sanatate a acestora este stabila, iar evolutia lor este monitorizata permanent de personal medical.In tara se afla in carantina 35 persoane, pentru alte 11.731 de persoane fiind dispusa masura auto-izolarii la domiciliu.