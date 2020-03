Primul site ce va fi inchis pentru fake news. Grupul de Comunicare Strategica spune ca prezinta trunchiat declaratii si informatii

LIVE

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat inca de marti, 17 martie, ca are modalitatile tehnice si posibilitatea legala sa suspende activitatea siteurilor care difuzeaza stiri false despre pandemia de coronavirus si despre masurile luate de autoritatile romane, in acest context.Tot ANCOM anunta, insa, ca nu poate decide in regie proprie care stiri sunt false si ca de acest aspect se va ocupa MAI, care ii va transmite propunerile cu numele siteurile care ar trebui suspendate.Ei bine, abia a trecut o zi de la anuntul facut de ANCOM, ca MAI a si cerut inchiderea unui site.Mai exact, Grupul de Comunicare Strategica a transmis catre MAI propunerea de dezactivare a sitelui https://stiridemoment.ro Grupul a anuntat ca "in urma analizei, a rezultat ca site-ul mentionat selecteaza si preia trunchiat declaratii si informatii pe care le titreaza in formulari si exprimari alarmiste, menite sa genereze panica in randul cetatenilor. Titlurile materialelor postate pe site-ul mentionat fie sunt complet false, fie nu au legatura cu decizii anuntate oficial de entitatile la care fac referire. Astfel de titluri pot genera comportamente sociale neadecvate si disproportionate cu situatia reala.Totodata, site-ul in cauza nu are identitate si nu au fost identificate persoane de contact".GCS a explicat pe larg si care au fost materialele considerate fake-news, care au stat la baza solicitarii de a dezactiva siteul."Un exemplu concret este articolul cu titlul ' Se inchid de luni Kaufland, Auchan, Metro, Carrefour si Lidl' , datat cu 15 martie 2020 (...)Titlul materialului nu are legatura cu ceea ce se prezinta in continutul articolului, respectiv o declaratie a domnului Dan Sucu, proprietar al grupului Mobexpert, din data de 15 martie 2020, in care domnia sa anunta decizia referitoare la compania pe care o conduce Informatiile prezentate in titlul articolului au fost infirmate in mod oficial de reprezentantii companiilor in cauza, prin comunicatul dat publicitatii in data de 18 martie a.c. de Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania.Articolul cu titlul 'Se inchid de luni Kaufland, Auchan, Metro, Carrefour si Lidl' a fost distribuit intens pe retelele sociale.Unica informatie care apare in previzualizarea materialului (ex: Facebook) este doar cea continuta in titlul materialului, fiind ilustrata de imaginea cu o persoana in fata rafturilor goale si mentiunea 'Stire de ultima ora' (text de culoare galbena)", transmite GSC.Iar acesta nu este singurul exemplu de stire falsa, sustine Grupul."Un alt exemplu de informatie falsa, este cea publicata in 17 martie sub titlul 'Guvernul pregateste in secret o mega-operatiune de aducere in tara a unor romani din mai multe tari'.In corpul stirii sunt citate surse, nefiind indicata nicio sursa oficiala. Informatiile sunt fara fundament.In realitate, toate demersurile intreprinse de autoritatile statului roman pentru aducerea in tara a cetatenilor romani aflati pe teritoriile altor state au fost complet transparente si comunicate in timp real pe canale oficiale de informare.Un astfel de material are ca scop inducerea unei stari de neincredere in Guvern si in alte autoritati ale statului roman si chiar propagarea unor teorii conspirationiste", a mai transmis GSC.Potrivit sursei citate, Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a si transmis catre ANCOM, pe 18 martie 2020, propunerea Grupului de Comunicare Strategica de dezactivare a siteului.Petru moment, siteul poate fi accesat si nu si-a informat cititorii cu privire o eventuala dezactivare.