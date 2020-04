Primul tigru cu coronavirus. Mai multe feline mari tusesc in Bronx

Ziare.

Reprezentantii Gradinii Zoologice din Bronx afirma ca rezultatul testului a fost confirmat de Laboratorul National pentru Servicii Veterinare din Iowa, anunta BBC Nadia, in varsta de 4 ani, a fost singura testata, dar si sora ei Azul, precum si doi tigri Amur si trei lei africani au o tuse seaca. Se estimeaza ca ei sa se insanatoseasca in cateva zile.Se pare ca felinele s-au infectat de la un ingrijitor asimptomatic.Lor le-a scazut usor apetitul, dar altfel sunt in stare buna, sub ingrijire veterinara, sunt vioaie si interactioneaza cu cei care le ingrijesc.Reprezentantii gradinii zoologice nu stiu cum evolueaza virusul la animale precum tigrii si leii, pentru ca diferitele specii pot reactiona diferit la noile tipuri de infectii, dar animalele vor fi monitorizate cu atentie.Niciuna dintre celelalte feline ale gradinii zoologice nu prezinta simptome de coronavirus.Amintim ca saptamana trecuta o pisica a fost testata pozitiv pentru coronavirus , in Hong Kong. Acesta este al doilea caz de acest fel din lume, dupa ce o alta felina a fost diagnosticata in Belgia De asemenea, tot in Hong Kong, doi caini au fost confirmati cu coronavirus. Totusi, expertii atrag atentia ca pana acum nu exista dovezi ca animalele de companie pot raspandi virusul la om