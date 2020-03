Primul ventilator mecanic proiectat la Timisoara a trecut de primul test de functionare (Video)

Ziare.

Un grup format din zeci de voluntari, ingineri, medici, manageri si studenti din Timisoara, au proiectat un ventilator mecanic.Specialistii incearca, in contextul noului coronavirus, sa construiasca echipamente de ventilare mecanica a pacientilor aflati in stare grava."Ne straduim sa construim un prototip in care componenta mecanica si de actionare e aproape finalizata, cea electronica e iarasi aproape de finalizare, in principiu marti seara ajungem sa il confruntam cu anestezistii care eventual vor ajunge sa il foloseasca. (...) Sunt zeci de oameni care muncesc pe proiectul asta. Avem sprijin si din partea firmelor din Timisoara, am construit o retea in spate care ar putea sa se ocupe inclusiv de fabricare atunci cand conceptul e omologat si avem unda verde sa il pregatim pentru spitale", a declarat Radu Ticiu, initiatorul VentilaTM.Vestea buna este ca marti acest ventilator mecanic va fi testat de medici."Sper sa mergem intr-un spital din Timisoara marti, daca nu, vor veni anestezistii in zona de prototipare, nu stim exact cum se va intampla. Nu o sa facem teste pe pacienti. Avem rezervat un cort pe care o sa il putem face experiment, dupa ce facem prima verificare in laborator. Dupa acest test vom sti daca anestezistii primesc de la el ceea ce au nevoie si ce noi ne propunem sa le dam", a mai spus Ticiu.Surse politice au declarat, pentru Mediafax, ca exista si la nivel de autoritati discutii cu echipa de la Timisoara, iar daca acest prototip va functiona si va fi omologat atunci marii producatori auto precum Dacia, Ford sau Renault, prin imprimantele 3D, vor incepe sa produca ventilatoare mecanice.