Printesa Sofia a Suediei lucreaza in spital pentru a ajuta in lupta impotriva coronavirusului

In varsta de 35 de ani, printesa, care este casatorita cu Printul Carl Philip, 40 de ani, a urmat un curs medical intensiv la Sophiahemmet University College din Stockholm, unde este membru onorific.Ea este acum in masura sa ajute la activitatea de asistenta medicala si sa lupte cu pandemia care a infectat 11.927 de persoane in Suedia si a cauzat moartea a 1.203.Universitatea pregateste 80 de persoane pe saptamana pentru a-i ajuta pe doctorii si personalul medical din tara, potrivit publicatiilor locale.Directorul departamentului de informatii si presa al Casei Regale Margaretha Thorgren a spus ca printesa vrea ca prin acest gest sa-si aduca o contributie voluntara la sistemul medical in aceste vremuri in care resursele sunt reduse.