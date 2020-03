Printul Albert de Monaco are coronavirus. Casa Regala spune ca se simte bine si lucreaza din izolare

LIVE

Tot Casa Regala a transmis ca, cel putin pentru moment, starea de sanatate a printului Albert, in varsta de 62 de ani, nu pare ingrijoratoare. Asa ca acesta va continua sa lucreze, in zilele care vin. Doar ca o va face din apartamentele sale private, unde este izolat, informeaza transmite publicatia Daily Mail Evident, asta nu inseamna ca sanatatea printului nu e monitorizata in permananta. Dimpotriva, personalul medical de la spitalul Princess Grace - unitate sanitara denumita astfel in onoarea mamei printului Albert - supravehegheaza indeaproape starea printului.Pana acum, mai multe persoane publice - de la negociatorul UE Michel Barnier pana la vedete de peste Ocean, cum este actorul Tom Hanks si sportivi cunosctuti din toata lumea - au luat coronavirus.