Printul Albert II de Monaco s-a vindecat de coronavirus

Ziare.

com

"Medicii care il ingrijesc pe Alteta Sa Serenisima Printul Albert II de cand a contractat infectia de COVID-19 i-au permis astazi (marti) sa puna capat perioadei de carantina", se arata in comunicat.Printul Albert a anuntat pe 19 martie ca a fost diagnosticat cu coronavirus Cabinetul printului a precizat ca el se va alatura familiei si va continua sa stea in izolare insa "ramanand in contact cu guvernul sau si cu asociatii apropiati".