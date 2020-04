Procedurile de fertilizare in vitro, suspendate din cauza epidemiei de coronavirus

Ziare.

Florica Afilipoaie isi doreste cu ardoare un copil, insa acest lucru nu a fost posibil pe cale naturala. A apelat la medici si la fertilizarea in vitro prin programul finantat de stat."Din pacate, analizele noastre nu au fost extraordinar de bune si a trebuit sa alegem FIV. In urma tratamentului de aproximativ doua luni de zile ne-au rezultat 4 embrioni, dar, din pacate, la primul transfer rezultatul a fost negativ", a spus Florica.Epidemia i-a pus in asteptare visul de a deveni mama. In clinici au fost oprite procedurile de fertilizare."Am fost putin dezamagiti la inceput, dar ne-am gandit mai mult la sanatatea noastra si la ceea ce aveam de facut, in aceasta perioada riscam mai mult decat orice, drumurile de la Constanta la Bucuresti, spitalul, aceste infectii ne-au dat de gandit si am ales sa amanam procedurile", a mai spus Florica Afilipoaie.Medicii spun ca aceste proceduri presupun mai multe deplasari ale pacientului."Aici este problema, aceasta permanenta miscare a pacientului catre analize, catre ecografii, apoi catre punctii, este nevoie de anestezisti, ei sunt blocati in spitale de obicei, cu toata situatia, e mult prea multa aglomeratie pentru a mai face FIV", a declarat Radu Vladareanu, presedintele Societatii de Obstetrica si Ginecologie.Diana Mihai, doctorand in Sectia de reproducere umana asistata a Maternitatii Giulesti, a spus ca a oprit procedurile pentru zece femei."Ori trebuiau sa inceapa, ori trebuia sa facem embriotransferuri, ori trebuia sa mai facem o sesiune de stimulare ovariana controlata, erau in diverse stadii. Au fost putin triste de faptul ca trebuie sa amanam, in schimb niciuna nu a insistat, au inteles si au spus bineinteles, imi doresc sa am un copil sanatos", a declarat medicul.Medicii spun ca inca nu cunosc pe deplin mecanismul prin care Sars Cov 2 ar putea afecta dezvoltarea embrionului, asa ca asteapta trecerea perioadei de criza pentru a relua procedurile.