Procurorii au facut legatura intre decesele de la Suceava si ilegalitatile petrecute in Spitalul Judetean si DSP

Dosarul deschis pe 23 martie a fost declinat la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, pe 25, fiind vorba de o. Faptele sesizate au fost incadrate intr-o forma agravata a infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.In Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava au fost inregistratecare au fost confirmati pozitiv in urma testarii pentru COVID-19, decese care au avut loc atat anterior datei de 23 martie 2020, cat si ulterior acesteia.Procurorii informeaza ca exista indicii ca(personal din cadrul spitalului, precum si din cadrul Directiei de Sanatate Publica Suceava),in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei noului coronavirus, in perioada ianuarie-martie 2020.Pe 27 martie urmarirea penala a fost extinsa cu privire la fapte sub aspectul infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual.Sunt avute in vedere, respectiv au fost testate unele persoane, cu incalcarea reglementarilor legale, in conditiile existentei unui numar limitat de teste, iar, in vederea analizarii, ceea ce a determinat prelungirea perioadei de izolare a cadrelor medicale, zadarnicind in acest fel activitatile de prevenire si combatere a infectiei virale cu noul coronavirus.Procurorii spun ca, in exercitarea atributiilor de serviciu,privind izolarea, carantinarea si internarea in unitati medicale a persoanelor suspecte sau confirmate cu infectia COVID-19, in sensul caProcurorii anunta ca administreaza cat mai rapid toate mijloacele de proba, pentru a clarifica cele intamplate, insa, avand in vedere situatia critica in care se afla municipiul Suceava, este prioritar caAutoritatile au decis saptamana trecuta ca Spitalul Judetean din Suceava sa fie inchis, dezinfectat si transformat in spital pentru COVID-19, dupa ce zeci de medici si asistente de la acest spital au fost confirmati cu coronavirus.Vasile Rimbu, managerul Spitalului Suceava, cel mai mare focar de COVID-19 din Romania, a fost demis, iar sefa DSP Suceava, Silvia Boliacu, a demisionat, saptamana trecuta. La scurt timp a demisionat si Ministrul Sanatatii, Victor Costache.Intre timp, intregul municipiu Suceava si opt comune din imprejurimi au intrat in carantina.In ultimele doua zile, cu o noua conducere a DSP Suceava, s-a aflat ca inca 20 de pacienti care au murit in ultimele zile in Spitalul Judetean Suceava erau infectati cu noul coronavirus.Iar bilantul mortilor creste de la o ora la alta, pe masura ce se face lumina in haosul din acest spital.