Producator de dezinfectanti, dupa comentariile lui Trump: Produsele nu trebuie administrate in corpul uman!

Compania britanica a avertizat vineri ca produsele dezinfectante sunt periculoase si nu sunt destinate consumului uman. Declaratia a fost emisa in urma "recentelor speculatii si a activitatii din social media", relateaza CNN."In calitate de lider global in domeniul sanatatii si produselor de igiena, trebuie sa spunem clar ca in niciun caz produsele noastre dezinfectante nu trebuie administrate in corpul uman (prin injectie, ingestie sau orice alta cale)", a declarat compania intr-un comunicat.RB a spus ca produsele ar trebui sa fie utilizate numai in conformitate cu ghidurile de utilizare. "Avem responsabilitatea de a oferi consumatorilor acces la informatii precise, actualizate, asa cum sunt recomandate de experti de varf in domeniul sanatatii publice", a spus compania.Declaratia vine dupa observatiile presedintelui Trump cu privire la utilizarea dezinfectantilor . "Vad ca dezinfectantul il elimina intr-un minut. Exista un mod in care putem face ceva de genul acesta prin injectare sau o curatare ... ar fi interesant sa verificam asta", a spus Trump. "Mi se pare interesant", a adaugat el.Ingerarea sau injectarea dezinfectantilor este periculoasa, potrivit unui expert medical din administratia Trump. Seful Administratiei Alimentelor si Drogurilor, Dr. Stephen Hahn, a declarat pentru Anderson Cooper, de la CNN, "Nu as recomanda cu siguranta ingestia interna a unui dezinfectant".Luni, Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din SUA a declarat ca intoxicatiile cu produse de curatare si dezinfectante au crescut cu peste 20% in primele trei luni ale anului 2020 - pe masura ce epidemia de coronavirusului s-a extins - decat din aceeasi perioada a unui an mai devreme. Printre curatatori, inalbitorii au cea mai mare crestere procentuala.