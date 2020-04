Programul "Vacanta Mare", asumat de conducerea Institutului Matei Bals: Nu inteleg de ce se face atata scandal!

Ziare.

Cu toate acestea, in mai bine de 24 de ore de la aparitia in spatiul public, nimeni nu a spus clar ce e cu acest proiect.l-a intrebat direct pe dr. Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului Matei Bals, si astfel am aflat ca acel document a fost unul dintre punctele de plecare pentru masurile pe care cu totii le respectam astazi."Este un draft de lucru de acum doua luni de zile. A fost intocmit in cadrul Institutului, dar v-am spus, in februarie, si a fost un draft. Pe baza acestui draft si pe baza altor propuneri s-a construit, ca sa zic asa, metodologia de lucru care a fost dupa aceea pusa in vigoare", a raspuns oficialul.Intrebat daca Institutul isi asuma propunerile, dr. Apostolescu a raspuns ferm: "Nu, Institutul le-a facut, nu ca si le asuma".Dupa care a continuat sa explice ce este un draft de lucru."Dar ele au fost niste propuneri, care au fost supuse unor discutii si din care a rezultat altceva. Intelegeti? Dvs. cand va apucati de un proiect va scrieti pe hartie 5-10-15 idei, nu? Si dupa aceea le dezvoltati si le confruntati cu realitatea si vedeti ce iese. Asta este aceasta chestie, nu este nimic altceva", ne-a mai spus medicul.Intrebat cine anume a participat la intocmirea draftului si daca a fost format la nivelul Institutului un grup de lucru pentru asta, am aflat ca majoritatea celor din conducerea institutiei sunt autorii Programului Vacanta Mare."Evident ca au fost mai multi, cam tot ce este in conducerea Institutului acum: si profesorul Streinu, si eu, si doctorita Benea (Benea Elisabeta, n.red.), suntem multi care am lucrat la diverse proiecte care s-au confruntat, s-au negociat si pana la urma a iesit altceva, asta nu e decat o chestie intermediara, nu inteleg de ce se face atata scandal de el. Nici nu mai este valabil, v-am spus, e de acum doua luni de zile, in doua luni de zile s-au schimbat multe lucruri", a conchis dr. Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului Matei Bals.Motivul pentru care "se face atata scandal" este ca masurile din acel program, pe care le-au imaginat oameni care si acum se afla in pozitii de decizie in gestionarea pandemiei de coronavirus din tara noastra, ar fi urmat sa transforme Romania intr-o colonie de robotei, carora, la final, li se stergea si memoria.In "viziunea" autorilor draftului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, cei fara loc de munca si copiii raman "sa faca curat in case", in timp ce statul urma sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitiona tot si prelua controlul serviciilor esentiale. Ba chiar urma sa se formeze si un Guvern paralel "Anti-Pandemie", care sa gestioneze noua organizare.Tot scenariul urma sa se desfasoare pe 3-4 luni, iar intreg programul se termina cu o concluzie naucitoare: la final, cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".Ultimele propozitii, scrise cu majuscule, au un iz apocaliptic: "OAMENII NU TREBUIE LASATI SA SE IMBOLNAVEASCA. DUPA CE S-AU IMBOLNAVIT NU MAI E NIMIC DE FACUT - TOTUL TRECE PE SISTEMUL DE SANATATE". Acum, ca stim ca a fost conceput in februarie si de atunci avem peste 9.000 de cazuri descoperite si aproape 500 de decese raportate, oare crede Institutul ca mai avem vreo sansa?