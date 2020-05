Propunerile MAI: Pentru ce activitati vom putea avea voie sa iesim din localitate, dupa 15 mai

Ziare.

Astfel, ramane in vigoare, potrivit documentului citat, interzicerea deplasarii persoanelor in afara localitatii. Aceasta se va putea face, totusi, in anumite conditii:- in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;- in scop umanitar sau de voluntariat;- realizarea de activitati agricole;- pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatorii agricoli;- ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate;- eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;- participarea la programe sau proceduri in centrele de tratament;- din alte motive justificate, precum: ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, deces al unui membru de familie.Deplasarea persoanelor in afara localitatilor se mai poate face in urmatoarele situatii:- asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;- activitati recreativ-sportive individuale desfasurate in aer liber (ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit si altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;- participarea la evenimente familiale, cu un numar limitat de persoane si respectarea regulilor de distantare sociala;- pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu.Potrivit documentului, dupa 15 mai va exista obligatia de a purta masti de protectie in spatiile publice inchise, in spatiile comerciale, in mijloacele de transport in comun sau la locul de munca.Se recomanda, totodata, adoptarea urmatoarelor masuri: ramanerea in locuinta/gospodarie a persoanelor care prezinta semne si simptome de viroza respiratorie si informarea medicului de familie si evitarea intrarii in spatiile aglomerate de orice tip daca nu este strict necesar.Raman in vigoare mai multe interdictii printre care organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte intruniri in spatii deschise. Mai sunt interzise activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, de tratament balnear, desfasurate inspatii inchise.Spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele si alte localuri publice, raman inchise si de asemenea, terasele din exteriorul locatiilor. Inchise vor ramane si mall-urile.Mai raman inchise temporar, total sau partial, unele puncte de trecere a frontierei de stat si este interzisa intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizi. Se mentine masura suspendarii zborurilor spre si dinspre tarile din zona rosie de risc epidemiologic. Ramane in vigoare si suspendarea transportului rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru cursele efectuate catre toate tarile din zona rosie de risc epidemiologic si din acestea catre Romania.Potrivit documentului, raman in carantina municipiul Suceava si zona limitrofa formata din comunele Adancata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocu Dragomirnei, orasul Tandarei din judetul Ialomita, cartierul Bendea din orasul Babadag, judetul Tulcea, localitatea Vadu Crisului, judetul Bihor, si cartierul Posta din municipiul Buzau. Reevaluarea masurilor se va realiza la solicitarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, pe baza analizelor realizate de catre directiile de sanatate publica si avizate de catre INSP.Persoanele care intra in Romania se vor izola la domiciliu sau vor intra in carantina, dupa caz.